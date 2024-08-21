https://ria.ru/20240821/ukraina-1967471983.html

Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ

Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024

Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ

Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:35

2024-08-21T09:35

2024-08-21T09:35

религия

украина

россия

татьяна москалькова

верховная рада украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь... Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", - заявила Москалькова. Она отметила, что украинские власти продолжают нарушать основополагающие права граждан.

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия