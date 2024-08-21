https://ria.ru/20240821/ukraina-1967471983.html
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:35
2024-08-21T09:35
2024-08-21T09:35
религия
украина
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь... Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", - заявила Москалькова. Она отметила, что украинские власти продолжают нарушать основополагающие права граждан.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Москалькова: запрет УПЦ нарушает Конституцию Украины и декларацию прав человека