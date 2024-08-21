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Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
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Религия
 
09:35 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967471983.html
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 21.08.2024
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:35
2024-08-21T09:35
религия
украина
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. "Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь... Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", - заявила Москалькова. Она отметила, что украинские власти продолжают нарушать основополагающие права граждан.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
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украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ

Москалькова: запрет УПЦ нарушает Конституцию Украины и декларацию прав человека

© Фото : УПЦПоврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : УПЦ
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить в стране Украинскую православную церковь, является нарушением конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
"Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь... Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", - заявила Москалькова.
Она отметила, что украинские власти продолжают нарушать основополагающие права граждан.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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РелигияУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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