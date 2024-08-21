Рейтинг@Mail.ru
Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:41 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/troitsa-1967636640.html
Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной
Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной - РИА Новости, 21.08.2024
Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной
Копия "Троицы" Андрея Рублева, которая пребывала в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в советские времена, сама стала чудотворным образом, заявил патриарх... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:41
2024-08-21T18:41
религия
соловки
россия
германия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:104:2817:1689_1920x0_80_0_0_0ce029fd97d3d49a961a6b1a6dd1686e.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Копия "Троицы" Андрея Рублева, которая пребывала в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в советские времена, сама стала чудотворным образом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передав ее в Соловецкий монастырь. Патриарх во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Он возглавляет в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. "Некоторые предлагали, чтобы образ, который тоже стал чудотворным и с которым были связаны все наши молитвы в трудные советские времена, — образ Троицы, находившийся долгое время в иконостасе Троицкого собора, — был помещен в храм Христа Спасителя, главный храм Русской Церкви. Вначале я так и сделал, и эта копия, долгое время пребывавшая в иконостасе Троицкого собора, была принесена в храм Христа Спасителя. Но затем подумал, что в храме Христа Спасителя много святынь", – сказал патриарх в проповеди после литургии в день памяти преподобных в Соловецком монастыре. Господь, рассказал патриарх, привел его к мысли, что образ из Троице-Сергиевой лавры должен отправиться на Соловки. "Господь посетил меня мыслью — эту чудотворную копию, список иконы Святой Троицы, что находилась в иконостасе Троицкого собора на протяжении всех лет, когда страной правила безбожная власть, привезти сюда, на Соловки. И вот перед вами точная копия иконы Святой Троицы, но не музейная копия, а та, перед которой молились наши отцы, деды, наши учителя, старцы Троицы-Сергиевой лавры, студенты, потом становившиеся архиереями, священнослужителями. Полагаю, что Соловки — это очень правильное место для водворения в храме сем этого замечательного намоленного образа Святой Троицы", – сказал он в проповеди. Патриарх также назвал возвращение "Троицы" в лавру "знаком Божиего благоволения" и отметил, что икона Рублева – это не только шедевр древнерусской иконописи, а "видимое выражение тайны Святой Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас), где ранее пребывала ее копия. По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Новую капсулу-киот с "Троицей" установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в конце июля. Ее сделали в Германии по спецзаказу. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954795323.html
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html
соловки
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955680488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7760198ee47590984c4435ea362345de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соловки, россия, германия, владимир путин
Религия, Соловки, Россия, Германия, Владимир Путин
Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной

Патриарх Кирилл объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Копия "Троицы" Андрея Рублева, которая пребывала в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в советские времена, сама стала чудотворным образом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передав ее в Соловецкий монастырь.
Патриарх во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Он возглавляет в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире
22 июня, 22:55
"Некоторые предлагали, чтобы образ, который тоже стал чудотворным и с которым были связаны все наши молитвы в трудные советские времена, — образ Троицы, находившийся долгое время в иконостасе Троицкого собора, — был помещен в храм Христа Спасителя, главный храм Русской Церкви. Вначале я так и сделал, и эта копия, долгое время пребывавшая в иконостасе Троицкого собора, была принесена в храм Христа Спасителя. Но затем подумал, что в храме Христа Спасителя много святынь", – сказал патриарх в проповеди после литургии в день памяти преподобных в Соловецком монастыре.
Господь, рассказал патриарх, привел его к мысли, что образ из Троице-Сергиевой лавры должен отправиться на Соловки.
"Господь посетил меня мыслью — эту чудотворную копию, список иконы Святой Троицы, что находилась в иконостасе Троицкого собора на протяжении всех лет, когда страной правила безбожная власть, привезти сюда, на Соловки. И вот перед вами точная копия иконы Святой Троицы, но не музейная копия, а та, перед которой молились наши отцы, деды, наши учителя, старцы Троицы-Сергиевой лавры, студенты, потом становившиеся архиереями, священнослужителями. Полагаю, что Соловки — это очень правильное место для водворения в храме сем этого замечательного намоленного образа Святой Троицы", – сказал он в проповеди.
Патриарх также назвал возвращение "Троицы" в лавру "знаком Божиего благоволения" и отметил, что икона Рублева – это не только шедевр древнерусской иконописи, а "видимое выражение тайны Святой Троицы".
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
Вчера, 08:00
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
"Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас), где ранее пребывала ее копия. По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Новую капсулу-киот с "Троицей" установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в конце июля. Ее сделали в Германии по спецзаказу. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в лавру
22 июня, 18:20
 
РелигияСоловкиРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала