https://ria.ru/20240821/troitsa-1967636640.html

Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной

Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной - РИА Новости, 21.08.2024

Патриарх объявил переданную на Соловки копию "Троицы" Рублева чудотворной

Копия "Троицы" Андрея Рублева, которая пребывала в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в советские времена, сама стала чудотворным образом, заявил патриарх... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:41

2024-08-21T18:41

2024-08-21T18:41

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Копия "Троицы" Андрея Рублева, которая пребывала в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в советские времена, сама стала чудотворным образом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передав ее в Соловецкий монастырь. Патриарх во вторник прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Он возглавляет в монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. "Некоторые предлагали, чтобы образ, который тоже стал чудотворным и с которым были связаны все наши молитвы в трудные советские времена, — образ Троицы, находившийся долгое время в иконостасе Троицкого собора, — был помещен в храм Христа Спасителя, главный храм Русской Церкви. Вначале я так и сделал, и эта копия, долгое время пребывавшая в иконостасе Троицкого собора, была принесена в храм Христа Спасителя. Но затем подумал, что в храме Христа Спасителя много святынь", – сказал патриарх в проповеди после литургии в день памяти преподобных в Соловецком монастыре. Господь, рассказал патриарх, привел его к мысли, что образ из Троице-Сергиевой лавры должен отправиться на Соловки. "Господь посетил меня мыслью — эту чудотворную копию, список иконы Святой Троицы, что находилась в иконостасе Троицкого собора на протяжении всех лет, когда страной правила безбожная власть, привезти сюда, на Соловки. И вот перед вами точная копия иконы Святой Троицы, но не музейная копия, а та, перед которой молились наши отцы, деды, наши учителя, старцы Троицы-Сергиевой лавры, студенты, потом становившиеся архиереями, священнослужителями. Полагаю, что Соловки — это очень правильное место для водворения в храме сем этого замечательного намоленного образа Святой Троицы", – сказал он в проповеди. Патриарх также назвал возвращение "Троицы" в лавру "знаком Божиего благоволения" и отметил, что икона Рублева – это не только шедевр древнерусской иконописи, а "видимое выражение тайны Святой Троицы". Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас), где ранее пребывала ее копия. По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Новую капсулу-киот с "Троицей" установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в конце июля. Ее сделали в Германии по спецзаказу. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.

https://ria.ru/20240622/troitsa-1954795323.html

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240622/troitsa-1954761480.html

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соловки, россия, германия, владимир путин