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Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата - РИА Новости, 21.08.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:11 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967650896.html
Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата
Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата - РИА Новости, 21.08.2024
Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата
В Ленинградской области расширены возможности по использованию земельного сертификата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:11
2024-08-21T20:11
ленинградская область
жилье
ленинградская область
александр дрозденко
многодетные семьи
многодетная семья
сертификат
сертификация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. В Ленинградской области расширены возможности по использованию земельного сертификата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Теперь семья может использовать средства, гарантированные сертификатом, на приобретение или строительство жилого помещения; погашение ипотеки; оплату подключения жилья к инженерным коммуникациям или, при необходимости, их реконструкцию", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение по расширению возможностей земельного сертификата принималось по запросу многодетных семей. "Команда готова менять и совершенствовать нормативную базу и практическую помощь семьям, учитывая запросы и изменяющиеся условия. "Принцип эволюции" в управлении считаю одним из основных", - добавил Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что новые меры соцподдержки уже закреплены постановлением правительства региона. Многодетная семья, проживающая в Ленинградской области, может получить земельный участок на территории региона за счет земельного сертификата. Ранее эти средства можно было направить на покупку участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства.
https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950826382.html
https://ria.ru/20240129/nilov-1924055306.html
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жилье, ленинградская область, александр дрозденко, многодетные семьи, многодетная семья, сертификат, сертификация
Ленинградская область , Жилье, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Многодетные семьи, многодетная семья, сертификат, сертификация

Ленобласть расширила возможности по использованию земельного сертификата

© iStock.com / 35007Многодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / 35007
Многодетная семья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости. В Ленинградской области расширены возможности по использованию земельного сертификата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Теперь семья может использовать средства, гарантированные сертификатом, на приобретение или строительство жилого помещения; погашение ипотеки; оплату подключения жилья к инженерным коммуникациям или, при необходимости, их реконструкцию", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что решение по расширению возможностей земельного сертификата принималось по запросу многодетных семей.
«
"Команда готова менять и совершенствовать нормативную базу и практическую помощь семьям, учитывая запросы и изменяющиеся условия. "Принцип эволюции" в управлении считаю одним из основных", - добавил Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти добавили, что новые меры соцподдержки уже закреплены постановлением правительства региона.
Многодетная семья, проживающая в Ленинградской области, может получить земельный участок на территории региона за счет земельного сертификата. Ранее эти средства можно было направить на покупку участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства.
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