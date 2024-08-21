https://ria.ru/20240821/senator-1967508519.html

Сенатор назвал единственный шанс для Зеленского спасти себя

Сенатор назвал единственный шанс для Зеленского спасти себя - РИА Новости, 21.08.2024

Сенатор назвал единственный шанс для Зеленского спасти себя

Единственный шанс для Владимира Зеленского спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев — явиться с повинной в российские правоохранительные органы, заявил... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:34

2024-08-21T11:34

2024-08-21T11:34

украина

россия

владимир зеленский

андрей климов

лев толстой (писатель)

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Единственный шанс для Владимира Зеленского спасти себя и десятки тысяч жизней украинцев — явиться с повинной в российские правоохранительные органы, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем телеграм-канале. "Что же касается байденского наймита Зеленского, то он как советский школьник мог бы внимательней читать Льва Толстого, а как актёр в роли Наполеона, помнить прискорбную участь того узурпатора. Посему, думаю, единственный шанс заигравшегося в "президенты" Зеленского сохранить свою (в прямом смысле слова) шкуру - это явка с повинной в российские органы (если, конечно, сможет ускользнуть туда из цепких лап его англосаксонских надзирателей)", - написал Климов. Сенатор отметил, что таким решением Зеленский мог бы "спасти ещё многие десятки тысяч украинских жизней". "Но, постоянно оскорбляемый богохульником Зеленским Господь, видно окончательно лишил разума эту киевскую политическую проститутку", - резюмировал Климов. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

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украина, россия, владимир зеленский, андрей климов, лев толстой (писатель), совет федерации рф