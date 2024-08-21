https://ria.ru/20240821/putin-1967576687.html

Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем

Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем - РИА Новости, 21.08.2024

Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем

Торговля между Россией и Китаем развивается успешно благодаря усилиям правительств двух стран, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:32

2024-08-21T15:32

2024-08-21T16:37

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Торговля между Россией и Китаем развивается успешно благодаря усилиям правительств двух стран, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле."Наши торговые отношения развиваются — развиваются успешно. Они растут, в том числе благодаря усилиям наших китайских друзей. То внимание, которое правительства двух стран с обеих сторон уделяют развитию торгово-экономических связей, дает свои результаты", — сказал российский лидер.Ли Цян, в свою очередь, отметил, что под стратегическим руководством Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, только в этом году главы государств встречались уже дважды."Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики", — добавил китайский чиновник.Он отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай "как друг и сосед искренне радуется таким достижениям".Как напомнил Путин, в этом году Москва и Пекин отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Он попросил передать Си Цзиньпину дружеский привет и самые лучшие пожелания и подчеркнул, что в октябре его ждут на саммите БРИКС в Казани.Президент сообщил, что его проинформировали о результатах встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Ли Цяна, которая прошла ранее сегодня в Доме правительства. Путин отметил, что стороны обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином и подписали комплект двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию. Беседа Путина и Ли Цяна проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.

https://ria.ru/20240819/valyuta-1966984045.html

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россия, китай, москва, владимир путин, ли цян, в мире