Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем
Владимир Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и КНР
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном
Владимир Путин во время встречи с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Торговля между Россией и Китаем развивается успешно благодаря усилиям правительств двух стран, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.
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"Наши торговые отношения развиваются — развиваются успешно. Они растут, в том числе благодаря усилиям наших китайских друзей. То внимание, которое правительства двух стран с обеих сторон уделяют развитию торгово-экономических связей, дает свои результаты", — сказал российский лидер.
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Ли Цян, в свою очередь, отметил, что под стратегическим руководством Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, только в этом году главы государств встречались уже дважды.
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"Под вашим верным руководством за последние два года Россия сохраняет устойчивый рост экономики", — добавил китайский чиновник.
Он отметил рост ВВП России, подчеркнув, что Китай "как друг и сосед искренне радуется таким достижениям".
Президент сообщил, что его проинформировали о результатах встречи премьер-министра Михаила Мишустина и Ли Цяна, которая прошла ранее сегодня в Доме правительства. Путин отметил, что стороны обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином и подписали комплект двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.
Беседа Путина и Ли Цяна проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
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