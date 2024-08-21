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Совфед рекомендовал не допустить банкротства рыбоперерабатывающих заводов - РИА Новости, 21.08.2024
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01:02 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/proizvodstvo-1967440568.html
Совфед рекомендовал не допустить банкротства рыбоперерабатывающих заводов
Совфед рекомендовал не допустить банкротства рыбоперерабатывающих заводов - РИА Новости, 21.08.2024
Совфед рекомендовал не допустить банкротства рыбоперерабатывающих заводов
Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу не допустить банкротства рыбоперерабатывающих предприятий, построенных в рамках программы инвестиционных квот на... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T01:02
2024-08-21T01:02
экономика
россия
валентина матвиенко
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу не допустить банкротства рыбоперерабатывающих предприятий, построенных в рамках программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке и Севере, а также внести изменения в подзаконную базу, регулирующую нормативы объемов производства продукции на этих заводах, следует из решения комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Рекомендовать министерству сельского хозяйства РФ, Федеральному агентству по рыболовству обеспечить возможность устойчивой работы рыбоперерабатывающих предприятий, построенных по программе распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов... которые в силу сложившихся обстоятельств не выполнили расчетный норматив по производству рыбной продукции, не допустив их банкротства", - сказано в решении. Также рекомендуется проработать возможность изменения подзаконных правовых актов, регулирующих нормативы объемов производства рыбной продукции. Кроме этого, комитет палаты регионов рекомендовал Минсельхозу проработать возможность применения процессуальных мер, чтобы отложить рассмотрение исковых заявлений Росрыболовства в отношении заводов, которые не выполнили производственные нормативы, а также изменить размера исковых требований к ним. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Как напомнили в Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в феврале инвесторы начали массово получать претензии Росрыболовства о невыполнении требований договоров на квоты - штрафы, которые им грозят, сопоставимы с выручкой за всю произведенную на заводах продукцию. А в марте президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к сенаторам с просьбой защитить эти компании от банкротства. "Благодаря вниманию (председателя Совета Федерации - ред.) Валентины Матвиенко ведомства уже готовят необходимые изменения в нормативные акты. Мы рассчитываем, что значимые для социально-экономического развития прибрежных регионов предприятия продолжат работу", — рассказал РИА Новости Зверев.
https://ria.ru/20240319/rybolovstvo-1934151238.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
Совфед рекомендовал не допустить банкротства рыбоперерабатывающих заводов

Совфед предлагает изменить требования к рыбозаводам, построенным по инвестквотам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет Федерации рекомендовал Минсельхозу не допустить банкротства рыбоперерабатывающих предприятий, построенных в рамках программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке и Севере, а также внести изменения в подзаконную базу, регулирующую нормативы объемов производства продукции на этих заводах, следует из решения комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать министерству сельского хозяйства РФ, Федеральному агентству по рыболовству обеспечить возможность устойчивой работы рыбоперерабатывающих предприятий, построенных по программе распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов... которые в силу сложившихся обстоятельств не выполнили расчетный норматив по производству рыбной продукции, не допустив их банкротства", - сказано в решении.
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Также рекомендуется проработать возможность изменения подзаконных правовых актов, регулирующих нормативы объемов производства рыбной продукции.
Кроме этого, комитет палаты регионов рекомендовал Минсельхозу проработать возможность применения процессуальных мер, чтобы отложить рассмотрение исковых заявлений Росрыболовства в отношении заводов, которые не выполнили производственные нормативы, а также изменить размера исковых требований к ним.
Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Как напомнили в Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в феврале инвесторы начали массово получать претензии Росрыболовства о невыполнении требований договоров на квоты - штрафы, которые им грозят, сопоставимы с выручкой за всю произведенную на заводах продукцию.
А в марте президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к сенаторам с просьбой защитить эти компании от банкротства. "Благодаря вниманию (председателя Совета Федерации - ред.) Валентины Матвиенко ведомства уже готовят необходимые изменения в нормативные акты. Мы рассчитываем, что значимые для социально-экономического развития прибрежных регионов предприятия продолжат работу", — рассказал РИА Новости Зверев.
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ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Совет Федерации РФ
 
 
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