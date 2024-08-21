https://ria.ru/20240821/pismo-1967658032.html

В ООН рассказали, когда доведут до СБ обращение стран Сахеля по Украине

В ООН рассказали, когда доведут до СБ обращение стран Сахеля по Украине - РИА Новости, 21.08.2024

В ООН рассказали, когда доведут до СБ обращение стран Сахеля по Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что в секретариате всемирной организации пока не получали письма Альянса Сахеля с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:01

2024-08-21T21:01

2024-08-21T21:01

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ООН, 21 авг – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что в секретариате всемирной организации пока не получали письма Альянса Сахеля с призывом к Совбезу принять меры против Киева из-за поддержки терроризма. Мали, Нигер и Буркина-Фасо ранее направили письмо Совбезу ООН, призвав принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в регионе Сахеля. "Письмо еще не получено, будет доведено до сведения членов Совета Безопасности по мере необходимости. Наше послание состоит в том, чтобы призвать всех работать над обеспечением стабильности в Сахельском регионе, в чем мы принимаем самое активное участие", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Нигер ранее объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Мали также разорвала дипломатические отношения с Киевом, это была связано с поддержкой им террористов. Замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара 8 августа заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240731/mid-1963058040.html

https://ria.ru/20240707/sakhel-1957953050.html

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оон, стефан дюжаррик, мали, киев, нигер, мария захарова, в мире