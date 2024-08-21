Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР
В Кремле началась встреча Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.
"У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед", — сказал российский лидер.
Он отметил, что успешно развивается торговля, в том числе благодаря усилиям, которые прилагают правительства двух стран.
Путин напомнил, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, стороны должным образом отметят это событие.
Президент также попросил Ли Цяна передать председателю КНР Си Цзиньпину дружеский привет и самые лучшие пожелания. Он добавил, что лидера Китая в октябре ждут в Казани на саммите БРИКС.
Беседа Путина и Ли Цяна проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.
Ранее сегодня переговоры с Ли Цяном провел премьер-министр Михаил Мишустин. Они обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены. Глава российского правительства отметил, что Москве и Пекину важно концентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал двух стран.
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
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20 августа, 02:54