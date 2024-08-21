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Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 21.08.2024
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14:36 21.08.2024 (обновлено: 15:44 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/peregovory-1967557490.html
Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР
Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 21.08.2024
Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР
Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:36
2024-08-21T15:44
китай
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москва
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политика
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости."У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед", — сказал российский лидер.Он отметил, что успешно развивается торговля, в том числе благодаря усилиям, которые прилагают правительства двух стран.Путин напомнил, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, стороны должным образом отметят это событие.Президент также попросил Ли Цяна передать председателю КНР Си Цзиньпину дружеский привет и самые лучшие пожелания. Он добавил, что лидера Китая в октябре ждут в Казани на саммите БРИКС.Беседа Путина и Ли Цяна проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.Ранее сегодня переговоры с Ли Цяном провел премьер-министр Михаил Мишустин. Они обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены. Глава российского правительства отметил, что Москве и Пекину важно концентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал двух стран.Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html
https://ria.ru/20240821/knr-1967518120.html
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Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета КНР
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китай, россия, ли цян, владимир путин, москва, сергей лавров, политика
Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, Москва, Сергей Лавров, Политика
Путин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР

В Кремле началась встреча Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.
"У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед", — сказал российский лидер.
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4 июля, 08:00
Он отметил, что успешно развивается торговля, в том числе благодаря усилиям, которые прилагают правительства двух стран.
Путин напомнил, что 2 октября исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, стороны должным образом отметят это событие.
Президент также попросил Ли Цяна передать председателю КНР Си Цзиньпину дружеский привет и самые лучшие пожелания. Он добавил, что лидера Китая в октябре ждут в Казани на саммите БРИКС.
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая
Вчера, 12:11
Беседа Путина и Ли Цяна проходила в представительском кабинете Кремля. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.
Ранее сегодня переговоры с Ли Цяном провел премьер-министр Михаил Мишустин. Они обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены. Глава российского правительства отметил, что Москве и Пекину важно концентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал двух стран.
Ли Цян прилетел в Москву накануне. В аэропорту Внуково-2 его встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Межгосударственные отношения России и Китая
20 августа, 02:54
 
КитайРоссияЛи ЦянВладимир ПутинМоскваСергей ЛавровПолитика
 
 
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