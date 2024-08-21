https://ria.ru/20240821/moskva-1967512917.html

В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций

В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций - РИА Новости, 21.08.2024

В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций

Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:56

2024-08-21T11:56

2024-08-21T11:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

новый арбат

петр бирюков

совет федерации рф

день государственного флага россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные. "Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформим территорию у Центрального музея Вооруженных Сил", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь праздника подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде здания №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.

https://ria.ru/20240819/lepnina-1967009397.html

москва

новый арбат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, совет федерации рф, день государственного флага россии