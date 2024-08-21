https://ria.ru/20240821/moskva-1967512917.html
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций - РИА Новости, 21.08.2024
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций
Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:56
2024-08-21T11:56
2024-08-21T11:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
новый арбат
петр бирюков
совет федерации рф
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные. "Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформим территорию у Центрального музея Вооруженных Сил", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь праздника подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде здания №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.
https://ria.ru/20240819/lepnina-1967009397.html
москва
новый арбат
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8f2cb85cb3b61befc3032ef5b88b020e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, совет федерации рф, день государственного флага россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков, Совет Федерации РФ, День Государственного флага России