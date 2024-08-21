Рейтинг@Mail.ru
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:56 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/moskva-1967512917.html
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций - РИА Новости, 21.08.2024
В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций
Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:56
2024-08-21T11:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
новый арбат
петр бирюков
совет федерации рф
день государственного флага россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные. "Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформим территорию у Центрального музея Вооруженных Сил", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь праздника подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде здания №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.
https://ria.ru/20240819/lepnina-1967009397.html
москва
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8f2cb85cb3b61befc3032ef5b88b020e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, совет федерации рф, день государственного флага россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков, Совет Федерации РФ, День Государственного флага России

В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 2,2 тысячи флаговых конструкций украсят столицу ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага украсим город в цветах российского триколора. В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные.
"Флагштоки с триколором установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформим территорию у Центрального музея Вооруженных Сил", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в честь праздника подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах, медиафасаде здания №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.
В Московском театре Олега Табакова воссоздали потолочную лепнину - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В "Табакерке" восстановили потолочную лепнину
19 августа, 11:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваНовый АрбатПетр БирюковСовет Федерации РФДень Государственного флага России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала