Эксперт рассказал, зачем США при Трампе держали бы войска в Южной Корее
Эксперт: при Трампе главной задачей войск США в Корее стало бы сдерживание Китая
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. Главной задачей войск США в Южной Корее в случае прихода к власти в США Дональда Трампа стало бы сдерживание Китая, Южная Корея стала бы играть роль базы снабжения для Вашингтона, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён.
"Главной задачей американских войск в Южной Корее стало бы сдерживание Китая, а не защита от Северной Кореи. Хотя могут быть слухи о выводе американских войск из Южной Кореи, Пхентхэк, Кунсан и Чечжудо сохранят свою геополитическую ценность как важнейшие форпосты первой цепи островов для Китая. Одновременно Южная Корея будет вынуждена играть роль базы снабжения для окружения и сдерживания Китая", - пояснил эксперт.
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По его словам, Сеул оказался бы в ситуации "двойной дилеммы" между сдерживанием Северной Кореи и Китая.
"В отличие от эпохи Байдена, Южная Корея будет выполнять роль пешки в новой стратегии США по отношению к Китаю, даже если отношения между Севером и Югом будут "заморожены", - добавил профессор.
Ли Хэ Ён отметил, что, в случае прихода к власти Трампа, политика "дипломатии ценностей", заимствованная президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем у администрации Байдена, "потерпит крах". Таким образом, подход "всегда поддерживать сильного", без стратегической и тактической основы, приведет к "провалу" дипломатии Сеула.
Во вторник газета New York Times выпустила статью, где утверждается, что президент США Джо Байден в этом году утвердил секретную стратегию с целью сосредоточить внимание на растущих ядерных угрозах со стороны Китая и подготовить США к возможным якобы скоординированным ядерным вызовам со стороны Северной Кореи, Китая и России.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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