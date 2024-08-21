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В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими - РИА Новости, 21.08.2024
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22:24 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/delo-1967669182.html
В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими
В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими - РИА Новости, 21.08.2024
В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими
Дело о превышении полномочий полицейскими при "разборках" таксистов на Комендантском проспекте Петербурга возбудили повторно, сообщает пресс-служба ГСУСК по... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:24
2024-08-21T22:24
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
россия
приморский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Дело о превышении полномочий полицейскими при "разборках" таксистов на Комендантском проспекте Петербурга возбудили повторно, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. Ранее сообщалось о том, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания активистов по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В среду данное решение отменено заместителем прокурора города Санкт-Петербурга Мещерским А.С., что в настоящее время обжалуется, сообщили в СК. "Вместе с тем первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу повторно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, 19 августа сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси. "Далее сотрудники полиции доставили общественников в отделы полиции УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга, где составили в отношении доставленных лиц подложные документы о совершении активистами мелкого хулиганства, что опровергается собранными следствием доказательствами", - добавили в ГСУСК. На Комендантском проспекте 19 августа произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси. Глава СК РФ поручил в рамках расследования уголовного дела проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. Также следователи выяснят, легально ли оказывают услуги частные перевозчики и законно ли они находятся в РФ. Во вторник Приморский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте 12 задержанным на месте "разборок" активистам и таксистам.
https://ria.ru/20240821/shtraf-1967646795.html
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https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946864223.html
санкт-петербург
россия
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, россия, приморский район, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Происшествия
В Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими

ГСУСК: в Петербурге повторно завели дело о превышении полномочий полицейскими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Дело о превышении полномочий полицейскими при "разборках" таксистов на Комендантском проспекте Петербурга возбудили повторно, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
Ранее сообщалось о том, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания активистов по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В среду данное решение отменено заместителем прокурора города Санкт-Петербурга Мещерским А.С., что в настоящее время обжалуется, сообщили в СК.
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"Вместе с тем первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу повторно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, 19 августа сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси.
"Далее сотрудники полиции доставили общественников в отделы полиции УМВД России по Приморскому району города Санкт-Петербурга, где составили в отношении доставленных лиц подложные документы о совершении активистами мелкого хулиганства, что опровергается собранными следствием доказательствами", - добавили в ГСУСК.
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На Комендантском проспекте 19 августа произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси. Глава СК РФ поручил в рамках расследования уголовного дела проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. Также следователи выяснят, легально ли оказывают услуги частные перевозчики и законно ли они находятся в РФ.
Во вторник Приморский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте 12 задержанным на месте "разборок" активистам и таксистам.
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