https://ria.ru/20240820/ran-1967214738.html

РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников

РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников - РИА Новости, 20.08.2024

РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников

Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:10

2024-08-20T03:10

2024-08-20T03:10

общество

владивосток

геннадий красников

валентина матвиенко

российская академия наук

госдума рф

совет федерации рф

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. "Мы начинаем работу. Вчера уже в правительстве было проведено заседание. Мы формируем комиссию и приступим сразу к работе. Есть организационные моменты, чтобы создать комиссию, привлечем туда еще и коллег из Российской академии образования", - сказал глава РАН. Он отметил, что будут проверяться как классические, так и электронные учебники, а также учебные пособия. Во вторник во Владивостоке пройдет заседание президиума ДВО РАН.

https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html

https://ria.ru/20240705/istoriya-1957768405.html

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общество, владивосток, геннадий красников, валентина матвиенко, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф