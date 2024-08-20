https://ria.ru/20240820/ran-1967214738.html
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников - РИА Новости, 20.08.2024
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников
Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:10
2024-08-20T03:10
2024-08-20T03:10
общество
владивосток
геннадий красников
валентина матвиенко
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. "Мы начинаем работу. Вчера уже в правительстве было проведено заседание. Мы формируем комиссию и приступим сразу к работе. Есть организационные моменты, чтобы создать комиссию, привлечем туда еще и коллег из Российской академии образования", - сказал глава РАН. Он отметил, что будут проверяться как классические, так и электронные учебники, а также учебные пособия. Во вторник во Владивостоке пройдет заседание президиума ДВО РАН.
https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html
https://ria.ru/20240705/istoriya-1957768405.html
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общество, владивосток, геннадий красников, валентина матвиенко, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Владивосток, Геннадий Красников, Валентина Матвиенко, Российская академия наук, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников
Красников: РАН формирует комиссию для экспертизы учебников, скоро начнут работу