Рейтинг@Mail.ru
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ran-1967214738.html
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников - РИА Новости, 20.08.2024
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников
Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:10
2024-08-20T03:10
общество
владивосток
геннадий красников
валентина матвиенко
российская академия наук
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652996_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_c562f01932390a70ab9f48a4e858f63f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук. "Мы начинаем работу. Вчера уже в правительстве было проведено заседание. Мы формируем комиссию и приступим сразу к работе. Есть организационные моменты, чтобы создать комиссию, привлечем туда еще и коллег из Российской академии образования", - сказал глава РАН. Он отметил, что будут проверяться как классические, так и электронные учебники, а также учебные пособия. Во вторник во Владивостоке пройдет заседание президиума ДВО РАН.
https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html
https://ria.ru/20240705/istoriya-1957768405.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575652996_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_b1582dfd998422f5092060a02d9aac3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, геннадий красников, валентина матвиенко, российская академия наук, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Владивосток, Геннадий Красников, Валентина Матвиенко, Российская академия наук, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
РАН формирует комиссию для проведения экспертизы учебников

Красников: РАН формирует комиссию для экспертизы учебников, скоро начнут работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вид на здание президиума Российской академии наук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников, в ближайшее время она приступит к работе, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
В мае 2024 года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академией наук.
Министр просвещения Сергей Кравцов демонстрирует макет обложки нового учебника по истории для школы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Новые учебники истории появятся к концу года, заявил Кравцов
15 августа, 16:52
"Мы начинаем работу. Вчера уже в правительстве было проведено заседание. Мы формируем комиссию и приступим сразу к работе. Есть организационные моменты, чтобы создать комиссию, привлечем туда еще и коллег из Российской академии образования", - сказал глава РАН.
Он отметил, что будут проверяться как классические, так и электронные учебники, а также учебные пособия.
Во вторник во Владивостоке пройдет заседание президиума ДВО РАН.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
5 июля, 20:07
 
ОбществоВладивостокГеннадий КрасниковВалентина МатвиенкоРоссийская академия наукГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала