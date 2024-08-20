https://ria.ru/20240820/rada-1967403017.html

В Раде предрекли трагические последствия запрета УПЦ

В Раде предрекли трагические последствия запрета УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

В Раде предрекли трагические последствия запрета УПЦ

Верховная рада совершила роковую ошибку, приняв законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, это приведет к трагическим... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:06

2024-08-20T19:06

2024-08-20T19:06

украина

верховная рада украины

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Верховная рада совершила роковую ошибку, приняв законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине, это приведет к трагическим последствиям для всего украинского народа, считает депутат украинского парламента Артем Дмитрук. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Верховная рада Украины совершила роковую ошибку, проголосовав за запрет УПЦ! И эта ошибка, без всяких сомнений, вызовет трагические последствия для всего украинского народа", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он отметил, что УПЦ – это шесть миллионов человек, тысячи священнослужителей и монахов. "Наши величественные храмы, соборы и монастыри, построенные руками прихожан, – это сердце нашей духовности, нашей истории. Никакие законы не смогут помешать нам молиться, посещать храмы, защищать свою Веру. Препятствий для этого не существует, как и не было их для Господа", - добавил Дмитрук. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240820/upts-1967359173.html

https://ria.ru/20240820/slutskiy-1967341739.html

https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html

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украина, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц