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ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2024
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время проведет серию учений в Центральной Азии по защите стабильности в регионе, сообщил РИА РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:08
2024-08-20T08:08
2024-08-20T09:11
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время проведет серию учений в Центральной Азии по защите стабильности в регионе, сообщил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян."Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве. В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе, коллективной безопасности, в частности с учетом ситуации в Афганистане", - заявил РИА Новости Агасандян .Он отметил также интерес к работе ОДКБ со стороны ряда евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте.Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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центральная азия, одкб, россия, микаэл агасандян, снг, казахстан, безопасность
Центральная Азия, ОДКБ, Россия, Микаэл Агасандян, СНГ, Казахстан, Безопасность
ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, заявили в МИД России
МИД России: ОДКБ отработает меры по защите стабильности в Центральной Азии