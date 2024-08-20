https://ria.ru/20240820/agasandyan-1967232750.html

Микаэл Агасандян: Россия делится со странами ОДКБ опытом, полученным на СВО

Микаэл Агасандян: Россия делится со странами ОДКБ опытом, полученным на СВО - РИА Новости, 20.08.2024

Микаэл Агасандян: Россия делится со странами ОДКБ опытом, полученным на СВО

ОДКБ и ЕАЭС активно развиваются, в частности, к ОДКБ проявляют интерес ряд евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого пространства... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:00

2024-08-20T09:00

2024-08-20T09:00

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ОДКБ и ЕАЭС активно развиваются, в частности, к ОДКБ проявляют интерес ряд евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого пространства безопасности на континенте. На этом фоне линия Еревана на отход от работы в ОДКБ противоречит интересам народа Армении, заявил директор Первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян. О будущем этих организаций и СНГ, о возможности введения визового режима между Россией и странами СНГ Агасандян рассказал в интервью РИА Новости.– В свете нынешней военно-политической обстановки на континенте какими видятся приоритетные задачи Организации Договора о коллективной безопасности? Насколько эффективно Организация адаптируется к изменяющимся условиям?– Россия последовательно прилагает усилия по развитию потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности не только в государствах-членах, но и на обширном евразийском пространстве. Свою востребованность организация доказывала неоднократно, в том числе в ходе событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие контингенты объединения в течение нескольких дней помогли нормализовать внутриполитическую ситуацию.Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции.В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, в частности с учетом ситуации в Афганистане. Реализация подготовленного в рамках ОДКБ проекта Целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы в перспективе также усилит защищенность южных рубежей объединения. Не говорю уже о регулярных совместных мероприятиях по линии правоохранительных ведомств и спецслужб по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и незаконной миграцией.Организация – живой и гибкий механизм, адаптирующийся к современным реалиям, о чем свидетельствует постоянное расширение спектра направлений совместной работы. Сегодня особое внимание приковано к таким сферам, как биологическая и информационная безопасность.Традиционно в повестке дня ОДКБ сохраняются задачи укрепления внешнеполитической координации, развития миротворческого потенциала, в том числе возможностей для подключения контингентов организации к операциям ООН в пользу мира. Мы с союзниками нацелены на расширение партнерских связей объединения, прежде всего с дружественными региональными структурами – СНГ и ШОС. Видим интерес к работе ОДКБ и со стороны ряда евразийских государств, разделяющих мнение о важности создания единого, неделимого и надежного пространства безопасности на континенте.Все эти вопросы, безусловно, будут в фокусе дискуссий лидеров стран ОДКБ на предстоящей 28 ноября в Астане сессии Совета коллективной безопасности. Государства-члены солидарны в необходимости дальнейшего поступательного развития Организации.– Какая сейчас складывается ситуация с участием Еревана в деятельности ОДКБ?– Что касается участия Армении в общей работе ОДКБ, то сейчас в Ереване возобладала линия на отход от такого взаимодействия. Эта позиция, как нам видится, противоречит интересам народа Армении, существенно ослабляет национальную безопасность. В конечном счете, альтернатив ОДКБ и России как гарантов стабильности республики не существует. На данном этапе двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, а взаимные обязательства в рамках организации остаются неизменными. Рассчитываем, что армянские партнеры, преодолев сомнения, вновь продемонстрируют приверженность заинтересованной совместной работе – в стратегических интересах дружественного армянского народа.– На фоне резонансных преступлений появляются призывы ужесточить миграционный режим со странами СНГ. Обсуждается ли это в объединении? Возможно ли введение визового режима с какими-либо странами СНГ? Возможно ли в СНГ, напротив, ослабление миграционного контроля? Например, введение с другими странами объединения "бесшовных" границ, как у России и Белоруссии?– Россия занимает в СНГ первое место по численности привлекаемых трудовых мигрантов. Их основной поток исторически приходится на выходцев из государств-участников Содружества (по некоторым данным, в прошлом году на территорию России въехало более девяти миллионов граждан стран СНГ), поэтому сотрудничество в миграционной сфере для нас – одно из приоритетных. Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру.На пространстве СНГ (за исключением Туркменистана) действует безвизовый режим, что регулируется двусторонними и многосторонними соглашениями. Соответственно, для введения визового порядка потребовалось бы как минимум пересмотреть эти международные договоры. В настоящее время на площадке объединения переговоры ни об ужесточении, ни, наоборот, о послаблении действующего режима въезда не ведутся.Вместе с тем отраслевая правовая база постоянно совершенствуется, в том числе в качестве реакции на появляющиеся вызовы и угрозы. Так, из-за роста числа попыток незаконного пресечения границы по поддельным документам была введена обязательная для всех трудовых мигрантов дактилоскопическая регистрация, предпринимаются системные меры по усилению контроля за миграционными потоками, соответствующие процедуры постепенно переводятся в цифровую плоскость.– Туркменистан с 2005 года считает себя ассоциированным членом СНГ. Возможно ли принятие Ашхабада в полноправные члены объединения? Рассматривается ли сейчас отмена визового режима с Туркменистаном?– Действительно, Туркменистан позиционирует себя в качестве ассоциированного члена СНГ, поскольку не подписал Устав Содружества, хотя во многих других основополагающих документах организации страна участвует. На сегодняшний день вопрос об изменении этого статуса на повестке дня не стоит, что не мешает Ашхабаду вносить ощутимый созидательный вклад в деятельность Содружества по многим направлениям.Туркменистан заинтересованно участвует в развитии политического диалога и, как правило, на должном уровне представлен на заседаниях высших уставных органов СНГ. В 2019 году по инициативе туркменского председательства были приняты такие важные документы, как Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве и Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ. 24 мая в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, в ходе которого было решено объявить Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества, что, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию связей в области спорта.Со своей стороны заинтересованы в расширении взаимодействия с туркменистанскими партнерами по всем вопросам повестки дня Содружества, в том числе в контексте реализации приоритетов российского председательства в организации в этом году.В настоящее время поездки российских граждан в Туркменистан и граждан Туркменистана в Россию осуществляются в соответствии с положениями Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 17 июля 1999 года. На сегодняшний день вопрос отмены визового режима между нашими странами в повестке дня не стоит.– Ранее вы говорили, что ЕАЭС расширит сеть стран, с которыми заключит соглашения о свободной торговле. Насколько нам известно, сейчас ведутся соответствующие переговоры. Какие есть подвижки по созданию зон свободной торговли? С кем переговоры находятся на финальной стадии?– ЕАЭС – активно развивающаяся организация, поэтому поиск новых торговых партнеров – вполне закономерный процесс. География наших интересов постепенно расширяется, поскольку союз открыт для диалога и сотрудничества со странами, разделяющими его фундаментальные установки, к которым относятся уважение суверенитета, равноправие и взаимная выгода. Для выхода на переговоры с новым потенциальным партнером о либерализации торговли прежде всего необходим консенсус внутри самой "пятерки". То есть все пять стран должны быть в этом экономически заинтересованы.В настоящее время действуют четыре торговых соглашения ЕАЭС: о свободной торговле (ССТ) – с Вьетнамом, Ираном и Сербией, и непреференциальное – с Китаем. На финальной стадии находятся переговоры ЕАЭС с Индонезией. В конце июля состоялся пятый раунд консультаций, и в настоящее время стороны завершают работу над текстом проекта соглашения.Кроме того, в июне проведен очередной раунд переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу заключения ССТ. Сейчас продолжается интенсивная межсессионная работа над проектом будущего соглашения. Рассчитываем, что в ходе консультаций, предварительно запланированных на сентябрь этого года, сторонам удастся еще больше сблизить позиции.В начале июля состоялась встреча по вопросу о заключении временного торгового соглашения между союзом и Монголией, мы достигли принципиальных договоренностей о содержании этого документа. Ожидаем, что оно будет подписано до конца текущего года.Как видите, уходящее лето отмечено интенсивными переговорными процессами. По-прежнему открыт переговорный трек с Египтом: по итогам шести раундов согласовано большинство положений регуляторной части договора. Взаимодействие Союза с Пекином осуществляется в рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве от 17 мая 2018 года. На регулярной основе собирается Совместная комиссия, на заседаниях которой обсуждаются как вопросы текущей работы, так и ее перспективные направления. Ожидается также проведение первого раунда переговоров по вопросу заключения ССТ между Союзом и Индией. Надеемся, что он состоится в обозримом будущем. С Израилем консультации не проводятся с 2020 года. Тель-Авив в свое время не был готов выйти на взаимоприемлемый баланс торговых уступок. Для союза соглашение о свободной торговле в таком формате не представляло бы ценности.– ЕАЭС и Сингапур в 2019 года подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом Сингапур в марте 2022 года ввел ряд санкций против России и попал в российский список недружественных стран. Как это повлияло на сотрудничество двух государств?– Данное соглашение изначально носило пакетный характер и должно было вступить в силу одновременно с двусторонними соглашениями о торговле услугами и инвестициях, которые все государства-члены ЕАЭС по отдельности заключают с Сингапуром. Как вы понимаете, у каждой страны союза свой темп работы над такими двусторонними договоренностями. Что касается России, то из-за недружественной позиции города-государства соответствующая работа была приостановлена, и в настоящее время перспективы выхода на двустороннее соглашение по услугам и инвестициям не просматриваются.– Как стремление нынешних властей Армении к более близкому сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО может повлиять на взаимоотношения Еревана с ЕАЭС?– Отношения между Москвой и Ереваном в рамках ЕАЭС основаны на взаимовыгодном сотрудничестве. Не нужно быть экспертом в области экономики или политики, чтобы наблюдать очевидное: союз выгоден Еревану, во многом именно благодаря ему темпы экономического роста в Армении демонстрируют внушительную положительную динамику, которой мало кто может похвастаться. Так, за первые три месяца 2024 года ВВП страны вырос более чем на 9%, что является максимальным показателем среди государств-членов ЕАЭС. С 2015 по 2023 годы Армения увеличила экспорт на рынок Союза в 14 раз – с 0,25 до 3,6 миллиарда долларов США. Объем трансграничных денежных переводов в Армению из других государств-членов ЕАЭС вырос за 2015-2023 годах в 3,8 раза (с 1,05 до 4,0 миллиарда долларов США). Естественно, все это позволяет собирать больше налогов, создавать рабочие места, улучшать качество жизни населения. В рамках объединения созданы все условия для осуществления трудовой деятельности.Что касается взятого Ереваном курса на более тесное взаимодействие с Евросоюзом и НАТО, то здесь наши партнеры, очевидно, попались на крючок западников, сулящих им инвестиции, технологии и светлое будущее. Такой подход уже неоднократно применялся ими на постсоветском пространстве. А что из этого вышло, мы все прекрасно знаем и видим.Надо понимать, что внерегиональные силы не в состоянии объективно решать вопросы регионов, в границах которых они непосредственно не существуют, и их главная цель – вбить клин в сотрудничество с Россией. Евразийский экономический союз – это факты, реальность, действующие преимущества и достижения. Рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл не позволят отказаться от этого в угоду неопределенности в долгосрочной перспективе. В конце концов, сравните объективные показатели торгового оборота Армении со странами ЕАЭС и с внерегиональными игроками, и, как и любому непредвзятому наблюдателю, вам должно стать все понятно.– Удовлетворена ли Москва темпами роста внутреннего товарооборота в ЕАЭС? Каков ваш прогноз по товарообороту на 2024 год? Какая часть товарооборота оплачивается в национальных валютах, в том числе в российских рублях? На сколько эта доля выросла за первое полугодие 2024 года?– Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС показывает стабильный рост. Так, по итогам 2023 года объем товарооборота внутри Союза вырос почти в два раза в сравнении с 2015 годом, когда наше объединение только начинало функционировать, и составил 87,5 миллиарда долларов США. При этом хочу отметить не только количественные изменения, но и качественные: значительный удельный вес в товарообороте внутри ЕАЭС имеет продукция с высокой добавленной стоимостью: машины, оборудование и тому подобное.Давать экономические прогнозы – это работа других специалистов и экспертов. У нас же настрой позитивный, и мы твердо рассчитываем на дальнейший рост объемов взаимной торговли в рамках "пятерки" и в текущем году.Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%. Достичь этого удалось во многом благодаря слаженной работе стран-членов ЕАЭС, осознающих необходимость снижения в текущих условиях рисков безоглядного использования западных финансовых инструментов, которые, как мы не раз наблюдали, становятся способом неприкрытого давления для достижения политических целей и дискредитировали свою надежность. Члены союза в данной сфере руководствуются в том числе принятыми главами правительств в августе 2022 года. Рекомендациями по развитию использования национальных валют во взаимной торговле. Этот документ содержит комплексные подходы, включая обеспечение взаимодействия национальных платежных систем, расширение сети корсчетов, развитие торгов валютными парами в рамках союза и многое другое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, армения, ереван, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, снг, одкб