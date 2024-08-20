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Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей - РИА Новости, 20.08.2024
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17:34 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html
Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей
Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей - РИА Новости, 20.08.2024
Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей
Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:34
2024-08-20T17:34
беслан
россия
владимир путин
здоровье - общество
теракт в беслане (2004)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "Знаю, что есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Это в частности касается санаторно-курортного лечения. Насколько я понял из документов, которые я прочитал, когда ехал к вам на встречу, есть проблемы, связанные с тем, что женщины, у которых появились дети, маленькие дети еще, они не могут воспользоваться санаторно-курортным бесплатным лечением в силу того, что дети не пользуются их таким же правом. А оставить если их не с кем, то тогда и сама женщина не едет. Мы это обязательно поправим", - сказал Путин. Путин во вторник посетил в Беслане мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 в 2004 году. Глава государства возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году.
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4.7
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беслан, россия, владимир путин, здоровье - общество, теракт в беслане (2004), видео
Беслан, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Теракт в Беслане (2004)
Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
2024-08-20T17:34
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Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей

Путин пообещал матерям жертв Беслана решить вопрос с санаторным лечением детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов Матери Беслана - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана".
"Знаю, что есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Это в частности касается санаторно-курортного лечения. Насколько я понял из документов, которые я прочитал, когда ехал к вам на встречу, есть проблемы, связанные с тем, что женщины, у которых появились дети, маленькие дети еще, они не могут воспользоваться санаторно-курортным бесплатным лечением в силу того, что дети не пользуются их таким же правом. А оставить если их не с кем, то тогда и сама женщина не едет. Мы это обязательно поправим", - сказал Путин.
Путин во вторник посетил в Беслане мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 в 2004 году. Глава государства возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.
 
БесланРоссияВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоТеракт в Беслане (2004)
 
 
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