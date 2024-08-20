https://ria.ru/20240820/lechenie-1967383301.html

Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей

Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей - РИА Новости, 20.08.2024

Путин пообещал "Матерям Беслана" решить вопрос с санаторным лечением детей

Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:34

2024-08-20T17:34

2024-08-20T17:34

беслан

россия

владимир путин

здоровье - общество

теракт в беслане (2004)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967382460_0:43:3563:2047_1920x0_80_0_0_704ebf028d3bad0686056a922c37d4af.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти решат вопрос с предоставлением бесплатного санаторно-курортного лечения для детей женщин, пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана". "Знаю, что есть некоторые вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Это в частности касается санаторно-курортного лечения. Насколько я понял из документов, которые я прочитал, когда ехал к вам на встречу, есть проблемы, связанные с тем, что женщины, у которых появились дети, маленькие дети еще, они не могут воспользоваться санаторно-курортным бесплатным лечением в силу того, что дети не пользуются их таким же правом. А оставить если их не с кем, то тогда и сама женщина не едет. Мы это обязательно поправим", - сказал Путин. Путин во вторник посетил в Беслане мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 в 2004 году. Глава государства возложил цветы к "Древу скорби" – памятнику погибшим заложникам, а также к памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.

беслан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями жертв теракта к школе №1 города Беслана в 2004 году. 2024-08-20T17:34 true PT4M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

беслан, россия, владимир путин, здоровье - общество, теракт в беслане (2004), видео