https://ria.ru/20240820/karusel-1967356503.html
В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом
В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом - РИА Новости, 20.08.2024
В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом
Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель с помощью электросамоката, в результате две девочки получили легкие травмы, сообщило... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:11
2024-08-20T16:11
2024-08-20T16:11
происшествия
здоровье - общество
набережные челны
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КАЗАНЬ, 20 авг — РИА Новости. Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель с помощью электросамоката, в результате две девочки получили легкие травмы, сообщило управление здравоохранения города. Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как две девочки-подростка сидят на детской карусели во дворе одного из домов, раскручиваемой с помощью электросамоката. Карусель разгоняется настолько сильно, что девочек выбрасывает с нее. На кадрах вокруг аттракциона стоят другие подростки, наблюдающие за происходящим. В сети отмечалось, что девочки сильно пострадали при падении. "Сообщаем, что серьезных травм у подростков нет. Одна из них после происшествия была доставлена в стационар БСМП (Больница скорой медицинской помощи), после осмотра врачами и обследований была отпущена на амбулаторное лечение, вторая получает лечение в КДМЦ (Камском детском медицинском центре)", - говорится в сообщении горздрава. Горздрав призвал родителей провести беседы с детьми, объяснив, что публикуемое стримерами в сети не стоит применять на практике.
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происшествия, здоровье - общество, набережные челны
Происшествия, Здоровье - Общество, Набережные Челны
В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом
В Татарстане 2 школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом
КАЗАНЬ, 20 авг — РИА Новости.
Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель с помощью электросамоката, в результате две девочки получили легкие травмы, сообщило управление
здравоохранения города.
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как две девочки-подростка сидят на детской карусели во дворе одного из домов, раскручиваемой с помощью электросамоката. Карусель разгоняется настолько сильно, что девочек выбрасывает с нее. На кадрах вокруг аттракциона стоят другие подростки, наблюдающие за происходящим. В сети отмечалось, что девочки сильно пострадали при падении.
"Сообщаем, что серьезных травм у подростков нет. Одна из них после происшествия была доставлена в стационар БСМП (Больница скорой медицинской помощи), после осмотра врачами и обследований была отпущена на амбулаторное лечение, вторая получает лечение в КДМЦ (Камском детском медицинском центре)", - говорится в сообщении горздрава.
Горздрав призвал родителей провести беседы с детьми, объяснив, что публикуемое стримерами в сети не стоит применять на практике.