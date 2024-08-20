https://ria.ru/20240820/karusel-1967356503.html

В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом

В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом - РИА Новости, 20.08.2024

В Татарстане школьниц выбросило с карусели, раскрученной электросамокатом

Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель с помощью электросамоката, в результате две девочки получили легкие травмы, сообщило... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:11

2024-08-20T16:11

2024-08-20T16:11

происшествия

здоровье - общество

набережные челны

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КАЗАНЬ, 20 авг — РИА Новости. Подростки в Набережных Челнах в Татарстане раскрутили детскую карусель с помощью электросамоката, в результате две девочки получили легкие травмы, сообщило управление здравоохранения города. Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых видно, как две девочки-подростка сидят на детской карусели во дворе одного из домов, раскручиваемой с помощью электросамоката. Карусель разгоняется настолько сильно, что девочек выбрасывает с нее. На кадрах вокруг аттракциона стоят другие подростки, наблюдающие за происходящим. В сети отмечалось, что девочки сильно пострадали при падении. "Сообщаем, что серьезных травм у подростков нет. Одна из них после происшествия была доставлена в стационар БСМП (Больница скорой медицинской помощи), после осмотра врачами и обследований была отпущена на амбулаторное лечение, вторая получает лечение в КДМЦ (Камском детском медицинском центре)", - говорится в сообщении горздрава. Горздрав призвал родителей провести беседы с детьми, объяснив, что публикуемое стримерами в сети не стоит применять на практике.

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

набережные челны

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происшествия, здоровье - общество, набережные челны