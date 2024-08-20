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В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
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Религия
 
14:57 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/gosduma-1967333867.html
В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), комментируя... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:57
2024-08-20T14:57
религия
украина
курская область
россия
ольга тимофеева (депутат гд)
серафим саровский (прохор мошнин)
госдума рф
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), комментируя законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, заявила, что на религиозном фронте идет жесточайшая борьба. Верховная рада во вторник Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. "Жесточайшая борьба идет на религиозном фронте. ВСУ бьют по храмам в Курской области. Разрушен Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), еще пять церквей повреждены. В Донецке прямое попадание в храм Серафима Саровского. У них нет ничего святого", - говорится в пресс-релизе комитета. Тимофеева также выразила свое согласие с председателем синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, который назвал напавших на Курскую область сатанистами. "Запрет канонической православной церкви – это еще одно доказательство. Не говоря уже о том, что власти попирают конституционные права жителей Украины на свободу вероисповедания. Непросто всему этому противостоять", - отметила она. Депутат Госдумы также подчеркнула важность сохранения веры и духовных корней гражданами России для победы. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240820/upts-1967324392.html
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украина, курская область, россия, ольга тимофеева (депутат гд), серафим саровский (прохор мошнин), госдума рф, украинская православная церковь, единая россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Курская область, Россия, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Госдума РФ, Украинская православная церковь, Единая Россия, Ситуация вокруг УПЦ
В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ

Депутат Тимофеева: на религиозном фронте идет ожесточенная борьба

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), комментируя законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, заявила, что на религиозном фронте идет жесточайшая борьба.
Верховная рада во вторник Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь.
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"Жесточайшая борьба идет на религиозном фронте. ВСУ бьют по храмам в Курской области. Разрушен Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), еще пять церквей повреждены. В Донецке прямое попадание в храм Серафима Саровского. У них нет ничего святого", - говорится в пресс-релизе комитета.
Тимофеева также выразила свое согласие с председателем синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, который назвал напавших на Курскую область сатанистами.
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"Запрет канонической православной церкви – это еще одно доказательство. Не говоря уже о том, что власти попирают конституционные права жителей Украины на свободу вероисповедания. Непросто всему этому противостоять", - отметила она.
Депутат Госдумы также подчеркнула важность сохранения веры и духовных корней гражданами России для победы.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаКурская областьРоссияОльга Тимофеева (депутат ГД)Серафим Саровский (Прохор Мошнин)Госдума РФУкраинская православная церковьЕдиная РоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
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