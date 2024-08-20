В Госдуме прокомментировали решение Киева о запрете УПЦ
Депутат Тимофеева: на религиозном фронте идет ожесточенная борьба
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), комментируя законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, заявила, что на религиозном фронте идет жесточайшая борьба.
Верховная рада во вторник Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь.
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"Жесточайшая борьба идет на религиозном фронте. ВСУ бьют по храмам в Курской области. Разрушен Горнальский монастырь (Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь Курской епархии – ред.), еще пять церквей повреждены. В Донецке прямое попадание в храм Серафима Саровского. У них нет ничего святого", - говорится в пресс-релизе комитета.
Тимофеева также выразила свое согласие с председателем синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, который назвал напавших на Курскую область сатанистами.
"Запрет канонической православной церкви – это еще одно доказательство. Не говоря уже о том, что власти попирают конституционные права жителей Украины на свободу вероисповедания. Непросто всему этому противостоять", - отметила она.
Депутат Госдумы также подчеркнула важность сохранения веры и духовных корней гражданами России для победы.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".