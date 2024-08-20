Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию

Организаторы выставки-форума "Россия" подготовили 10 виртуальных экскурсий
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.
В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.
Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.
Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.
Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.
Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.
Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.
Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".
На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.
Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.