https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html

Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию

Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию - РИА Новости, 21.08.2024

Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию

Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T19:40

2024-08-20T19:40

2024-08-21T02:31

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

москва

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов, возможность доступна на сайте выставки. "Онлайн-маршруты по Выставке "Россия" — проект, который даёт возможность совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции Выставки из любой точки мира", - говорится на сайте выставки. Посетители, которые приходят на выставку "Россия" лично, могут использовать онлайн-маршруты, чтобы совершить путешествие в гибридном формате и сделать свое знакомство с ней наиболее полным, отмечается на сайте. Всего доступно 10 маршрутов по различным павильонам, сделать это возможно в панораме на 360 градусов. Так, маршрут "Наука и просвещение" рекомендован школьникам и студентам, которые интересуются наукой и хотят связать свое будущее с всесторонним развитием нашей страны. Маршрут "Комфортная жизнь в городе" станет интересен тем, кто увлекается развитием городской инфраструктуры, строительством и технологическими решениями в урбанистике. Для тех, кто интересуется сельским хозяйством РФ, существует маршрут "Аграрное богатство", для любителей техники – "Технологичная Россия", маршрут "Природоград" заинтересует тех, кто интересуется охраной природы. Любители новых технологий могут посетить маршрут "Цифровая Россия", медицины – "Здоровая Россия", а самых отдаленных арктических регионов – "Российская Арктика", интересующиеся историей смогут посетить маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов", а для интересующихся народными промыслами существует маршрут "Ярмарки России". Международная выставка-форум "Россия" проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку за время ее существования посетило 18 миллионов человек.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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