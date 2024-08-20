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Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию - РИА Новости, 21.08.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
19:40 20.08.2024 (обновлено: 02:31 21.08.2024)
https://ria.ru/20240820/ekskursiya-1967409088.html
Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию
Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию - РИА Новости, 21.08.2024
Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию
Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T19:40
2024-08-21T02:31
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949861868_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_f895e9d03fc63cb108132b8bb236d8d0.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов, возможность доступна на сайте выставки. "Онлайн-маршруты по Выставке "Россия" — проект, который даёт возможность совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции Выставки из любой точки мира", - говорится на сайте выставки. Посетители, которые приходят на выставку "Россия" лично, могут использовать онлайн-маршруты, чтобы совершить путешествие в гибридном формате и сделать свое знакомство с ней наиболее полным, отмечается на сайте. Всего доступно 10 маршрутов по различным павильонам, сделать это возможно в панораме на 360 градусов. Так, маршрут "Наука и просвещение" рекомендован школьникам и студентам, которые интересуются наукой и хотят связать свое будущее с всесторонним развитием нашей страны. Маршрут "Комфортная жизнь в городе" станет интересен тем, кто увлекается развитием городской инфраструктуры, строительством и технологическими решениями в урбанистике. Для тех, кто интересуется сельским хозяйством РФ, существует маршрут "Аграрное богатство", для любителей техники – "Технологичная Россия", маршрут "Природоград" заинтересует тех, кто интересуется охраной природы. Любители новых технологий могут посетить маршрут "Цифровая Россия", медицины – "Здоровая Россия", а самых отдаленных арктических регионов – "Российская Арктика", интересующиеся историей смогут посетить маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов", а для интересующихся народными промыслами существует маршрут "Ярмарки России". Международная выставка-форум "Россия" проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку за время ее существования посетило 18 миллионов человек.
россия
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Москва
Выставку "Россия" можно посетить виртуально через онлайн-экскурсию

Организаторы выставки-форума "Россия" подготовили 10 виртуальных экскурсий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов, возможность доступна на сайте выставки.
"Онлайн-маршруты по Выставке "Россия" — проект, который даёт возможность совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции Выставки из любой точки мира", - говорится на сайте выставки.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10
Посетители, которые приходят на выставку "Россия" лично, могут использовать онлайн-маршруты, чтобы совершить путешествие в гибридном формате и сделать свое знакомство с ней наиболее полным, отмечается на сайте.
Всего доступно 10 маршрутов по различным павильонам, сделать это возможно в панораме на 360 градусов.
Так, маршрут "Наука и просвещение" рекомендован школьникам и студентам, которые интересуются наукой и хотят связать свое будущее с всесторонним развитием нашей страны. Маршрут "Комфортная жизнь в городе" станет интересен тем, кто увлекается развитием городской инфраструктуры, строительством и технологическими решениями в урбанистике.
В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона Атом на ВДНХ

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фото : Администрация Президента России

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

© Фото : Администрация Президента России
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

Выставка Россия. Награждение одного из последних посетителей Выставки Россия в рамках закрытия

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

Выставка Россия. Парад национальных костюмов в рамках проекта Краса России: 30 лет отражения русской души

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума Россия на ВДНХ. Слева - генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

Выставка Россия. Церемония закрытия павильона №75

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

© Фото : Администрация Президента России
2 из 15

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 15

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
Для тех, кто интересуется сельским хозяйством РФ, существует маршрут "Аграрное богатство", для любителей техники – "Технологичная Россия", маршрут "Природоград" заинтересует тех, кто интересуется охраной природы.
Любители новых технологий могут посетить маршрут "Цифровая Россия", медицины – "Здоровая Россия", а самых отдаленных арктических регионов – "Российская Арктика", интересующиеся историей смогут посетить маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов", а для интересующихся народными промыслами существует маршрут "Ярмарки России".
Международная выставка-форум "Россия" проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку за время ее существования посетило 18 миллионов человек.
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне
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В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

Выставка Россия. Панельная дискуссия Военная документалистика

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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