В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".
До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.
На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.
На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.
Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.
"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".
Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".