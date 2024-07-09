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В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
17:54 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vystavka-1958517662.html
В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"
В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 09.07.2024
В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" в понедельник 8 июля завершила свою работу на территории ВДНХ в Москве. Она проводилась с 4 ноября 2023 года и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:54
2024-07-09T17:54
фото
выставка-форум "россия"
россия
москва
индия
владимир путин
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Международная выставка-форум "Россия" в понедельник 8 июля завершила свою работу на территории ВДНХ в Москве. Она проводилась с 4 ноября 2023 года и представляла экспозиции 89 регионов России. О последних рабочих днях и планах на будущее — в фотоленте ria.ru.
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москва
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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фото, фото, россия, москва, индия, владимир путин, нарендра моди, the hatters, st (александр степанов), выставка-форум "россия"
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, The Hatters, ST (Александр Степанов), Выставка-форум "Россия"

В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" в понедельник 8 июля завершила свою работу на территории ВДНХ в Москве. Она проводилась с 4 ноября 2023 года и представляла экспозиции 89 регионов России. О последних рабочих днях и планах на будущее — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона Атом на ВДНХ

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Фото : Администрация Президента России

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

© Фото : Администрация Президента России
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За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

Выставка Россия. Награждение одного из последних посетителей Выставки Россия в рамках закрытия

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

Выставка Россия. Парад национальных костюмов в рамках проекта Краса России: 30 лет отражения русской души

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума Россия на ВДНХ. Слева - генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

Выставка Россия. Церемония закрытия павильона №75

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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