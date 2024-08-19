Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:43 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vyplaty-1967041824.html
Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья
Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья
Проактивные выплаты перед началом учебного года уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья, работа по их предоставлению началась с 10 августа, сообщил... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:43
2024-08-19T12:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
дети
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3c4ff0380ca2f1e709a6ede112d864e9.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проактивные выплаты перед началом учебного года уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья, работа по их предоставлению началась с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Все это принципиально важно, так же как и выплаты к 1 сентября, предусмотренные нашей региональной социальной программой. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка к школе, были осуществлены заранее. Сейчас проективно выплаты уже получили 107 тысяч детей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно данным пресс-службы, в Подмосковье выплата на форму каждого школьника в размере 3 тысяч рублей положена многодетным семьям. Многодетным семьям с низкими доходами (меньше 18,3 тысячи рублей на человека) доплачивают еще 7 тысяч рублей, а семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тысяч рублей на человека), выплачивается более 13 тысяч рублей. "Помимо выплат для семей с невысокими доходами, где дети идут в 1 класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска", - отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, слова которого приводятся в сообщении. До 25 августа рюкзаки получат около 4 тысяч школьников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
https://ria.ru/20240815/vorobev-1966452261.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_27:0:1092:799_1920x0_80_0_0_e6fdf8126ea5e1e922df816b90926192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, дети, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Дети, Социальные выплаты

Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья

© Фото: правительство Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото: правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проактивные выплаты перед началом учебного года уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья, работа по их предоставлению началась с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все это принципиально важно, так же как и выплаты к 1 сентября, предусмотренные нашей региональной социальной программой. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка к школе, были осуществлены заранее. Сейчас проективно выплаты уже получили 107 тысяч детей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно данным пресс-службы, в Подмосковье выплата на форму каждого школьника в размере 3 тысяч рублей положена многодетным семьям. Многодетным семьям с низкими доходами (меньше 18,3 тысячи рублей на человека) доплачивают еще 7 тысяч рублей, а семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тысяч рублей на человека), выплачивается более 13 тысяч рублей.
"Помимо выплат для семей с невысокими доходами, где дети идут в 1 класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска", - отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, слова которого приводятся в сообщении.
До 25 августа рюкзаки получат около 4 тысяч школьников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта школы №1 имени Березняка в Дубне - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Воробьев: капремонт старейшей школы Дубны завершат к новому учебному году
15 августа, 18:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДетиСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала