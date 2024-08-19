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Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья

Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024

Воробьев: выплаты к 1 сентября уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья

Проактивные выплаты перед началом учебного года уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья, работа по их предоставлению началась с 10 августа, сообщил... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:43

2024-08-19T12:43

2024-08-19T12:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

дети

социальные выплаты

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проактивные выплаты перед началом учебного года уже получили 107 тысяч детей из Подмосковья, работа по их предоставлению началась с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Все это принципиально важно, так же как и выплаты к 1 сентября, предусмотренные нашей региональной социальной программой. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка к школе, были осуществлены заранее. Сейчас проективно выплаты уже получили 107 тысяч детей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно данным пресс-службы, в Подмосковье выплата на форму каждого школьника в размере 3 тысяч рублей положена многодетным семьям. Многодетным семьям с низкими доходами (меньше 18,3 тысячи рублей на человека) доплачивают еще 7 тысяч рублей, а семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тысяч рублей на человека), выплачивается более 13 тысяч рублей. "Помимо выплат для семей с невысокими доходами, где дети идут в 1 класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска", - отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, слова которого приводятся в сообщении. До 25 августа рюкзаки получат около 4 тысяч школьников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.

https://ria.ru/20240815/vorobev-1966452261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, дети, социальные выплаты