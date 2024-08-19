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В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье - РИА Новости, 19.08.2024
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье
Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:24
2024-08-19T09:24
2024-08-19T11:09
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ДОНЕЦК 19 авг — РИА Новости. Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Их (иностранных наемников. — Прим. ред.) вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Киеве есть несколько пунктов сбора иностранных наемников.О том, что один из них оказался под обстрелом, Лебедев сообщал ранее.Кроме того, по словам координатора подполья, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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в мире, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье
Подполье: иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными