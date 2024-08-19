https://ria.ru/20240819/vsu-1966982242.html

В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье

В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье - РИА Новости, 19.08.2024

В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье

Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:24

2024-08-19T09:24

2024-08-19T11:09

в мире

киев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК 19 авг — РИА Новости. Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Их (иностранных наемников. — Прим. ред.) вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.По его словам, в Киеве есть несколько пунктов сбора иностранных наемников.О том, что один из них оказался под обстрелом, Лебедев сообщал ранее.Кроме того, по словам координатора подполья, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.

https://ria.ru/20240801/soldat-1963405104.html

киев

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в мире, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины