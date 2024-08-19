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В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье - РИА Новости, 19.08.2024
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09:24 19.08.2024 (обновлено: 11:09 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vsu-1966982242.html
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье - РИА Новости, 19.08.2024
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье
Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:24
2024-08-19T11:09
в мире
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК 19 авг — РИА Новости. Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;Их (иностранных наемников. — Прим. ред.) вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — Прим. ред.)&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в Киеве есть несколько пунктов сбора иностранных наемников.О том, что один из них оказался под обстрелом, Лебедев сообщал ранее.Кроме того, по словам координатора подполья, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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в мире, киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ВСУ иностранные наемники командуют мобилизованными, сообщили в подполье

Подполье: иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными

© AP Photo / Natacha PisarenkoОбучение украинских военнослужащих
Обучение украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Обучение украинских военнослужащих. Архивное фото
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ДОНЕЦК 19 авг — РИА Новости. Иностранные наемники, которые оказались под ударом в пригороде Киева, должны были командовать мобилизованными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Их (иностранных наемников. — Прим. ред.) вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в Киеве есть несколько пунктов сбора иностранных наемников.
О том, что один из них оказался под обстрелом, Лебедев сообщал ранее.
Кроме того, по словам координатора подполья, удар нанесли по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Накануне вечером в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины действовала воздушная тревога.
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В миреКиевСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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