https://ria.ru/20240819/vstrecha-1967170474.html

Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня"

Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня" - РИА Новости, 19.08.2024

Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня"

В рамках встречи ко Всемирному дню фотографии участники мероприятия – представители культурных институций из разных стран мира и международных фотографических... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:31

2024-08-19T19:31

2024-08-19T19:31

россия

китай

мехико (штат)

андрей стенин

русское географическое общество

юнеско

вгтрк

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В рамках встречи ко Всемирному дню фотографии участники мероприятия – представители культурных институций из разных стран мира и международных фотографических фестивалей – поделились своими взглядами на визуальное повествование, а также лучшими практиками и творческими экспериментами в области визуальной эстетики. Дискуссия прошла в формате эстафеты Москва – Стамбул – Белград – Амман – Новосибирск –Абу-Даби– Рио-де-Жанейро – Мехико.На площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" собрались исполнительный директор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, старший преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Ромакина и руководитель департамента организационно-протокольной и выставочной деятельности Исполнительной дирекции ВОО "Русское географическое общество" Анастасия Кадргулова.В онлайн-формате к мероприятию присоединились документальный фотограф, член Союза фотохудожников России Антон Уницын, фотожурналист информационного агентства Anadolu Ajansı, член оргкомитета İstanbul Photo Awards Ариф Худаверди Яман (Турция), соучредитель и креативный директор Ayni Studios Ноа Бейлин (ОАЭ), куратор фестиваля Belgrade Photo Month Синиша Влайкович(Сербия), куратор фотофестиваля The Image Festival Amman Линда Аль-Хури(Иордания), куратор Международного фотофестиваля Paraty em Foco Пауло Маркос М. Лима (Бразилия) и координатор выставок и коммуникаций фестиваля уличной фотографии Мехико – MXSPF Ситлали Медал (Мексика). Модерировала диалог руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.Эксперты отметили особую значимость фотографии в современном мире и презентовали оригинальные методы развития и поддержки фотосообщества в своих странах и на международном уровне."Фотография – это не просто красивая картинка. Это нечто, воздействующее на нашу жизнь, это философское и послойное открытие жизни", – отметил Александр Штоль. Говоря об истории Конкурса Стенина, эксперт почеркнул, что цель проекта состоит в поддержке молодых фотожурналистов в их стремлении к профессиональному мастерству: "С момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно созываем международное жюри – уважаемых профессионалов. За 10 лет в конкурсе приняло участие более 4500 фотографов из 130 стран, было подано порядка 50 тысяч фотографий".Анастасия Кадргулова рассказала о масштабном фотоконкурсе дикой природы "Самая красивая страна", который Русское географическое общество проводит уже 10 лет: "За это время мы получили более 730 тысяч работ от 110 тысяч участников. Среди них были как профессиональные фотографы, так и любители, которые захотели запечатлеть невероятную красоту нашей страны на фотографии. Сейчас в Музее военно-морской славы в "Острове фортов" идет выставка, приуроченная к юбилею конкурса".Всемирный день фотографии ежегодно отмечается 19 августа, в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротип.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240613/nagrazhdenie-1950946754.html

россия

китай

мехико (штат)

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россия, китай, мехико (штат), андрей стенин, русское географическое общество, юнеско, вгтрк