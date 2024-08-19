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Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня" - РИА Новости, 19.08.2024
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19:31 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/vstrecha-1967170474.html
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня"
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня" - РИА Новости, 19.08.2024
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня"
В рамках встречи ко Всемирному дню фотографии участники мероприятия – представители культурных институций из разных стран мира и международных фотографических... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:31
2024-08-19T19:31
россия
китай
мехико (штат)
андрей стенин
русское географическое общество
юнеско
вгтрк
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В рамках встречи ко Всемирному дню фотографии участники мероприятия – представители культурных институций из разных стран мира и международных фотографических фестивалей – поделились своими взглядами на визуальное повествование, а также лучшими практиками и творческими экспериментами в области визуальной эстетики. Дискуссия прошла в формате эстафеты Москва – Стамбул – Белград – Амман – Новосибирск –Абу-Даби– Рио-де-Жанейро – Мехико.На площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" собрались исполнительный директор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, старший преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Ромакина и руководитель департамента организационно-протокольной и выставочной деятельности Исполнительной дирекции ВОО "Русское географическое общество" Анастасия Кадргулова.В онлайн-формате к мероприятию присоединились документальный фотограф, член Союза фотохудожников России Антон Уницын, фотожурналист информационного агентства Anadolu Ajansı, член оргкомитета İstanbul Photo Awards Ариф Худаверди Яман (Турция), соучредитель и креативный директор Ayni Studios Ноа Бейлин (ОАЭ), куратор фестиваля Belgrade Photo Month Синиша Влайкович(Сербия), куратор фотофестиваля The Image Festival Amman Линда Аль-Хури(Иордания), куратор Международного фотофестиваля Paraty em Foco Пауло Маркос М. Лима (Бразилия) и координатор выставок и коммуникаций фестиваля уличной фотографии Мехико – MXSPF Ситлали Медал (Мексика). Модерировала диалог руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.Эксперты отметили особую значимость фотографии в современном мире и презентовали оригинальные методы развития и поддержки фотосообщества в своих странах и на международном уровне."Фотография – это не просто красивая картинка. Это нечто, воздействующее на нашу жизнь, это философское и послойное открытие жизни", – отметил Александр Штоль. Говоря об истории Конкурса Стенина, эксперт почеркнул, что цель проекта состоит в поддержке молодых фотожурналистов в их стремлении к профессиональному мастерству: "С момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно созываем международное жюри – уважаемых профессионалов. За 10 лет в конкурсе приняло участие более 4500 фотографов из 130 стран, было подано порядка 50 тысяч фотографий".Анастасия Кадргулова рассказала о масштабном фотоконкурсе дикой природы "Самая красивая страна", который Русское географическое общество проводит уже 10 лет: "За это время мы получили более 730 тысяч работ от 110 тысяч участников. Среди них были как профессиональные фотографы, так и любители, которые захотели запечатлеть невероятную красоту нашей страны на фотографии. Сейчас в Музее военно-морской славы в "Острове фортов" идет выставка, приуроченная к юбилею конкурса".Всемирный день фотографии ежегодно отмечается 19 августа, в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротип.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20240613/nagrazhdenie-1950946754.html
россия
китай
мехико (штат)
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, китай, мехико (штат), андрей стенин, русское географическое общество, юнеско, вгтрк
Россия, Китай, Мехико (штат), Андрей Стенин, Русское географическое общество, ЮНЕСКО, ВГТРК
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в "России сегодня"

Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии прошла в МИА "Россия сегодня"

© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
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В рамках встречи ко Всемирному дню фотографии участники мероприятия – представители культурных институций из разных стран мира и международных фотографических фестивалей – поделились своими взглядами на визуальное повествование, а также лучшими практиками и творческими экспериментами в области визуальной эстетики. Дискуссия прошла в формате эстафеты Москва – Стамбул – Белград – Амман – Новосибирск –Абу-Даби– Рио-де-Жанейро – Мехико.
На площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" собрались исполнительный директор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, старший преподаватель кафедры фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Мария Ромакина и руководитель департамента организационно-протокольной и выставочной деятельности Исполнительной дирекции ВОО "Русское географическое общество" Анастасия Кадргулова.
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 4
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 4
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
В онлайн-формате к мероприятию присоединились документальный фотограф, член Союза фотохудожников России Антон Уницын, фотожурналист информационного агентства Anadolu Ajansı, член оргкомитета İstanbul Photo Awards Ариф Худаверди Яман (Турция), соучредитель и креативный директор Ayni Studios Ноа Бейлин (ОАЭ), куратор фестиваля Belgrade Photo Month Синиша Влайкович(Сербия), куратор фотофестиваля The Image Festival Amman Линда Аль-Хури(Иордания), куратор Международного фотофестиваля Paraty em Foco Пауло Маркос М. Лима (Бразилия) и координатор выставок и коммуникаций фестиваля уличной фотографии Мехико – MXSPF Ситлали Медал (Мексика). Модерировала диалог руководитель проектов дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Анастасия Алямовская.
Эксперты отметили особую значимость фотографии в современном мире и презентовали оригинальные методы развития и поддержки фотосообщества в своих странах и на международном уровне.
"Фотография – это не просто красивая картинка. Это нечто, воздействующее на нашу жизнь, это философское и послойное открытие жизни", – отметил Александр Штоль. Говоря об истории Конкурса Стенина, эксперт почеркнул, что цель проекта состоит в поддержке молодых фотожурналистов в их стремлении к профессиональному мастерству: "С момента старта конкурса в 2014 году мы ежегодно созываем международное жюри – уважаемых профессионалов. За 10 лет в конкурсе приняло участие более 4500 фотографов из 130 стран, было подано порядка 50 тысяч фотографий".
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
© РИА Новости / Виталий БелоусовТворческая встреча ко Всемирному дню фотографии
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
Участники творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
Творческая встреча ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
Участница творческой встречи ко Всемирному дню фотографии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
Анастасия Кадргулова рассказала о масштабном фотоконкурсе дикой природы "Самая красивая страна", который Русское географическое общество проводит уже 10 лет: "За это время мы получили более 730 тысяч работ от 110 тысяч участников. Среди них были как профессиональные фотографы, так и любители, которые захотели запечатлеть невероятную красоту нашей страны на фотографии. Сейчас в Музее военно-морской славы в "Острове фортов" идет выставка, приуроченная к юбилею конкурса".
Всемирный день фотографии ежегодно отмечается 19 августа, в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротип.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор), координатор проекта Освобождение. Путь к Победе Геннадий Клюшкин на вручении премии Лучшие социальные проекты России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Проекты "России сегодня" стали лучшими социальными проектами страны
13 июня, 21:43
 
РоссияКитайМехико (штат)Андрей СтенинРусское географическое обществоЮНЕСКОВГТРК
 
 
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