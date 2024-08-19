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Врач рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году - РИА Новости, 19.08.2024
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02:51 19.08.2024 (обновлено: 10:08 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/vrach-1966961485.html
Врач рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году
Врач рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году - РИА Новости, 19.08.2024
Врач рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году
Подготовка ребенка к новому учебному году должна включать в себя заблаговременное возвращение привычного распорядка дня, постепенное увеличение умственной... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:51
2024-08-19T10:08
общество
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подготовка ребенка к новому учебному году должна включать в себя заблаговременное возвращение привычного распорядка дня, постепенное увеличение умственной нагрузки, а также организацию рабочего места, рассказала РИА Новости врач-педиатр Видновской клинической больницы Валентина Барило. "Постарайтесь вернуть привычный распорядок дня ребенка заранее. За пару недель до завершения каникул школьнику надо ложиться спать и вставать пораньше. Каждый день отправляйте его на боковую на полчаса раньше, чем вчера. Помните: нет ничего хуже, чем учеба в полусонном состоянии", - сказала Барило. Перед началом учебного года родителю важно стимулировать интеллектуальную активность ребенка. Она необязательно должна быть связана со школой, например, ребенок может смотреть познавательные фильмы. По словам педиатра, важно дать мозгу сигнал, что он снова переходит в активное рабочее состояние, но увеличивать умственную нагрузку нужно постепенно. "Когда заканчиваются каникулы, у многих детей в голове образуется звенящая пустота. Для того чтобы настроиться на учебу, можно просто открыть школьные тетради и посмотреть, какие темы изучались в мае. Начинать нужно с самого простого и постепенно переходить к сложному", - отметила Барило. Также перед Днем знаний рекомендуется заняться подготовкой рабочего места: убрать все лишнее со стола, разложить учебные принадлежности, повесить над столом расписание уроков. Это поможет настроиться на учебу. "Возвращаться в школу после каникул действительно сложно, поэтому не требуйте от ребенка подвигов в первую же учебную неделю. Школьная программа не зря разбита по неделям: в соответствии с рекомендациями физиологов первые из них отводятся на адаптацию к учебе. Вот почему родителям не нужно сразу закручивать гайки. Одним словом, дайте школьнику некоторое время на то, чтобы вернуться к полноценной школьной жизни", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20240629/deti-1956318403.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
Врач рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году

Врач Барило: подготовка к учебному году должна включать возврат к распорядку дня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка школы к 1 сентября
Подготовка школы к 1 сентября - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка школы к 1 сентября. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подготовка ребенка к новому учебному году должна включать в себя заблаговременное возвращение привычного распорядка дня, постепенное увеличение умственной нагрузки, а также организацию рабочего места, рассказала РИА Новости врач-педиатр Видновской клинической больницы Валентина Барило.
"Постарайтесь вернуть привычный распорядок дня ребенка заранее. За пару недель до завершения каникул школьнику надо ложиться спать и вставать пораньше. Каждый день отправляйте его на боковую на полчаса раньше, чем вчера. Помните: нет ничего хуже, чем учеба в полусонном состоянии", - сказала Барило.
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Перед началом учебного года родителю важно стимулировать интеллектуальную активность ребенка. Она необязательно должна быть связана со школой, например, ребенок может смотреть познавательные фильмы. По словам педиатра, важно дать мозгу сигнал, что он снова переходит в активное рабочее состояние, но увеличивать умственную нагрузку нужно постепенно.
"Когда заканчиваются каникулы, у многих детей в голове образуется звенящая пустота. Для того чтобы настроиться на учебу, можно просто открыть школьные тетради и посмотреть, какие темы изучались в мае. Начинать нужно с самого простого и постепенно переходить к сложному", - отметила Барило.
Также перед Днем знаний рекомендуется заняться подготовкой рабочего места: убрать все лишнее со стола, разложить учебные принадлежности, повесить над столом расписание уроков. Это поможет настроиться на учебу.
"Возвращаться в школу после каникул действительно сложно, поэтому не требуйте от ребенка подвигов в первую же учебную неделю. Школьная программа не зря разбита по неделям: в соответствии с рекомендациями физиологов первые из них отводятся на адаптацию к учебе. Вот почему родителям не нужно сразу закручивать гайки. Одним словом, дайте школьнику некоторое время на то, чтобы вернуться к полноценной школьной жизни", - добавила собеседник.
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