https://ria.ru/20240819/ushakov-1967030450.html
Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной
Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной
Продолжительность паузы в возможности переговорного процесса с Украиной будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя, заявил помощник президента России... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:13
2024-08-19T12:13
2024-08-19T12:13
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украина
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киев
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжительность паузы в возможности переговорного процесса с Украиной будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии изданию Life. Он отметил, что с учетом авантюры Киева в Курской области, на данный момент совершенно было бы некстати вступать в какой-то переговорный процесс. Однако, по его словам, мирные предложения Москвы не аннулированы. "Я не знаю. Зависит от ситуации, в том числе на поле", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, сколько в этом случае может продлиться пауза перед переговорами.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html
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в мире, украина, россия, киев, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, Киев, Юрий Ушаков
Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной
Ушаков: пауза в переговорах с Украиной будет зависеть от ситуации на поле боя