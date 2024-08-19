https://ria.ru/20240819/ushakov-1967030450.html

Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной

Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024

Ушаков назвал условие для паузы в переговорах с Украиной

Продолжительность паузы в возможности переговорного процесса с Украиной будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя, заявил помощник президента России... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:13

2024-08-19T12:13

2024-08-19T12:13

в мире

украина

россия

киев

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Продолжительность паузы в возможности переговорного процесса с Украиной будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии изданию Life. Он отметил, что с учетом авантюры Киева в Курской области, на данный момент совершенно было бы некстати вступать в какой-то переговорный процесс. Однако, по его словам, мирные предложения Москвы не аннулированы. "Я не знаю. Зависит от ситуации, в том числе на поле", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, сколько в этом случае может продлиться пауза перед переговорами.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924150034.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, юрий ушаков