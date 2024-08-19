https://ria.ru/20240819/ukraina-1967026415.html
Ушаков высказался о переговорах с Украиной
Ушаков высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Ушаков высказался о переговорах с Украиной
Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:03
2024-08-19T12:03
2024-08-19T12:44
специальная военная операция на украине
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россия
политика
юрий ушаков
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, политика, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Юрий Ушаков
Ушаков высказался о переговорах с Украиной
Ушаков: разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет