https://ria.ru/20240819/ukraina-1967026415.html

Ушаков высказался о переговорах с Украиной

Ушаков высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024

Ушаков высказался о переговорах с Украиной

Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:03

2024-08-19T12:03

2024-08-19T12:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

политика

юрий ушаков

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

украина, россия, политика, юрий ушаков