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Ушаков высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 19.08.2024 (обновлено: 12:44 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/ukraina-1967026415.html
Ушаков высказался о переговорах с Украиной
Ушаков высказался о переговорах с Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
Ушаков высказался о переговорах с Украиной
Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:03
2024-08-19T12:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
политика
юрий ушаков
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сообщил он.Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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украина, россия, политика, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Юрий Ушаков
Ушаков высказался о переговорах с Украиной

Ушаков: разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,, отвечая на вопросы Life.ru
"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПолитикаЮрий Ушаков
 
 
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