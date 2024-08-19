https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html

У последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому

У последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому - РИА Новости, 19.08.2024

У последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому

Международные агентства опустили кредитный рейтинг Украины практически до дефолтного уровня. Прогнозы неутешительны: западным кредиторам стоит всерьез... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:00

2024-08-19T08:02

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Елена Савельева. Международные агентства опустили кредитный рейтинг Украины практически до дефолтного уровня. Прогнозы неутешительны: западным кредиторам стоит всерьез готовиться к тому, чтобы остаться ни с чем. Киев пока договорился о реструктуризации части долга. Однако это считают лишь временной отсрочкой перед объявлением о полной невозможности платить по счетам.Ограниченный дефолтS&P Global понизил долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги в иностранной валюте Украины от "близок к дефолту (СС) до "выборочный дефолт" (SD). Объяснили это тем, что правительство не произвело купонную выплату по еврооблигациям 2026 года в срок — 1 августа.Следом другое агентство "большой тройки" Fitch сделало то же самое с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ). Десятидневный льготный период для погашения купона в размере 750 миллионов долларов истек, а деньги так и не поступили, уточнили в организации."Это означает дефолт в соответствии с критериями Fitch", — говорится в пресс-релизе.Заимствования невозможныДальнейшие рыночные заимствования на рынке капитала для Киева практически невозможны."Допущенный по бумагам дефолт уже перестал быть техническим, это и привело к снижению рейтинга не только самого выпуска, но и его эмитента", — поясняет Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова.И даже в секции "мусорных" долгов Украине рассчитывать не на что, добавляет Андрей Кочетков, частный инвестиционный консультант.Эффект реструктуризацииВпрочем, Киев добился от комитета держателей еврооблигаций реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.Это сэкономит 11,4 миллиарда долларов на обслуживании займов в течение следующих трех лет. К 2033-му получится 22,75 миллиарда. Высвободятся ресурсы, которые можно направить на оборону и социальные расходы, отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.А 18 июля Верховная рада одобрила закон, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по государственному и гарантированному государством внешнему коммерческому долгу до достижения соглашения о реструктуризации с внешними кредиторами.Пока Киев предлагает им "простить" 60 процентов, держатели облигаций согласны лишь на 20."Украина стоит перед сложным выбором: договориться с кредиторами, но урезание должно быть более щадящим для них, или объявить дефолт, что значительно затруднит привлечение миллиардов на международных рынках капитала", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.По его мнению, Киев в итоге пойдет по первому пути: обычно государства, находящиеся в состоянии военного конфликта, не объявляют дефолт по облигациям.Более того, особого пространства для маневра нет. ЗВР недотягивают и до 40 миллиардов долларов, а только гарантированный государством внутренний долг достиг 1684,73 миллиарда гривен (28,44 процента), или 42,95 миллиарда долларов. Платить, очевидно, нечем.Временная отсрочкаНекоторые наблюдатели считают, что толку от реструктуризации не будет. Возможно, это позволит урегулировать ситуацию с конкретными долгами. Что же касается выпусков, по которым дефолта еще нет, обязательства эмитента сохраняются в полном объеме. И исполнят ли их — большой вопрос."Кредиторы, которые рискнули покупать облигации Украины, скорее всего, не дождутся выплат или столкнутся с долгосрочной реструктуризацией, которая также может оказаться ущербной. Бюджет Украины почти полностью формируется за счет прямых вливаний. Никаких частных вложений в долговые инструменты нет, а это значит, что дальнейшее ухудшение долгового рейтинга неизбежно", — уверен Кочетков."Принятие закона о приостановке выплат чревато дефолтом. Реструктуризация — лишь временная отсрочка, основанная на очередных обещаниях, чтобы занять еще денег у США", — подчеркивает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник.Что дальшеТаким образом, само понижение рейтинга до "ограниченного дефолта" — технический момент, отражающий то, что долг не погашен прямо сейчас. Однако в случае его невыплаты в дело вступят различные механизмы взыскания, есть риск того, что реструктуризацией здесь не обойтись.За кредиты (а Киев опять получил около 12 миллиардов евро по программе финансирования от ЕС, вступившей в силу 1 марта) придется отдавать, например, крупные предприятия. С другой стороны, взыскание имущества суверенного эмитента по облигационным обязательствам — юридически очень сложная задача, замечают экономисты.Так или иначе, в ЕС, похоже, постепенно осознают: получить что-либо с Киева вряд ли удастся при любом раскладе. Финансовые издержки будут разрушительными, Украина ничего не вернет, предупредил депутат Европарламента Тьерри Мариани. И на Западе это очень скоро окончательно поймут.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966118871.html

https://radiosputnik.ru/20240803/defolt-1963838063.html

https://ria.ru/20240725/evropa-1961797491.html

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украина

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экономика, киев, украина, сша, сергей марченко, тьерри мариани, fitch ratings, евросоюз, s&p global