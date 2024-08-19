Южная Корея и США начинают крупные военные учения
Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения UFS
© AP Photo / Lee Jin-manВоенные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 19 авг – РИА Новости. Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), чтобы укрепить свою совместную оборонную готовность и способность противостоять "угрозам со стороны КНДР".
Как ранее передавало агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ), учения UFS пройдут 19-29 августа, будут включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, полевые тренировки и учения по гражданской обороне. Учения основаны на сценарии полномасштабной войны, с использованием различных средств, включая наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические. Сообщается, что тренировки должны еще больше укрепить потенциал и готовность альянса Южной Кореи и США реагировать на любые провокации КНДР и защищаться от оружия массового уничтожения.
В этом году будут в ходе UFS союзники будут тренироваться отражать угрозы во всех областях, включая угрозы от северокорейских ракет, помех сигналам GPS и кибератак. Учения также будут включать опыт последних боевых конфликтов в мире.
По масштабам учения будут аналогичны прошлогодним, в них примут участие около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих. Тренировки будут включать в себя 48 полевых учений, таких как высадка морского десанта и учения с боевой стрельбой, на 10 больше, чем в прошлом году. Количество учений на уровне бригады также увеличится - с 4 в прошлом до 17 в этом году.
Северная Корея осуждает совместные учения Южной Кореи и США как имитацию вторжения в КНДР и "репетицию ядерной войны". Институт американских исследований МИД Северной Кореи в воскресенье осудил учения UFS как "военные учения по подготовке к агрессии". Сеул и Вашингтон отвергают это обвинение, называя учения "оборонительными" по своему характеру. В МИД КНДР же считают эти учения "самыми наступательными и провокационными военными учениями по подготовке к агрессии в мире". В ведомстве утверждают, что КНДР продолжит прилагать решающие усилия по наращиванию мощного оборонного потенциала для надежной защиты госсуверенитета, безопасности, интересов и территориальной целостности и изменит обстановку в области безопасности на Корейском полуострове и в регионе в свою пользу.
В то же время на Юге ожидают ответных действий КНДР на учения. На прошлой неделе председатель ОКНШ Ким Мён Су приказал войскам немедленно принять ответные меры в случае каких-либо провокаций, заявив, что КНДР, вероятно, использует учения UFS в качестве "предлога для провокации".