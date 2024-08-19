Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 19.08.2024 (обновлено: 16:07 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/tsekov-1967111767.html
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:06
2024-08-19T16:07
россия
курская область
брянская область
владимир зеленский
сергей цеков
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_0:1:3020:1700_1920x0_80_0_0_910136bcd13246f6767200f76d9e2ff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой буферной зоны выдумкой, за которую Украина заплатит большую цену. Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны" на территории России. "Все это выдумка Зеленского, за которую Украина заплатит большую цену, прежде всего, жизнями своих военных, бездумно брошенных на верную смерть. Киевский режим не может создать никакую буферную зону, потому что интенсивно теряет территории в зоне проведения спецоперации", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, Зеленский громкими заявлениями из кожи вон лезет, чтобы показать себя "великим руководителем великого государства". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965854564_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_3bb297b6812bd73a1bd095f8435f1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области

Сенатор Цеков назвал слова Зеленского о буферной зоне в Курской области выдумкой

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой буферной зоны выдумкой, за которую Украина заплатит большую цену.
Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны" на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
Вчера, 08:00
"Все это выдумка Зеленского, за которую Украина заплатит большую цену, прежде всего, жизнями своих военных, бездумно брошенных на верную смерть. Киевский режим не может создать никакую буферную зону, потому что интенсивно теряет территории в зоне проведения спецоперации", - сказал Цеков РИА Новости.
По его мнению, Зеленский громкими заявлениями из кожи вон лезет, чтобы показать себя "великим руководителем великого государства".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом
8 августа, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ЗеленскийСергей ЦековВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала