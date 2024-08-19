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В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:06
2024-08-19T16:06
2024-08-19T16:07
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владимир зеленский
сергей цеков
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой буферной зоны выдумкой, за которую Украина заплатит большую цену. Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны" на территории России. "Все это выдумка Зеленского, за которую Украина заплатит большую цену, прежде всего, жизнями своих военных, бездумно брошенных на верную смерть. Киевский режим не может создать никакую буферную зону, потому что интенсивно теряет территории в зоне проведения спецоперации", - сказал Цеков РИА Новости. По его мнению, Зеленский громкими заявлениями из кожи вон лезет, чтобы показать себя "великим руководителем великого государства". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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россия, курская область, брянская область, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Курской области
Сенатор Цеков назвал слова Зеленского о буферной зоне в Курской области выдумкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского о планах создания в Курской области некой буферной зоны выдумкой, за которую Украина заплатит большую цену.
Ранее Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны" на территории России.
"Все это выдумка Зеленского, за которую Украина заплатит большую цену, прежде всего, жизнями своих военных, бездумно брошенных на верную смерть. Киевский режим не может создать никакую буферную зону, потому что интенсивно теряет территории в зоне проведения спецоперации", - сказал Цеков РИА Новости.
По его мнению, Зеленский громкими заявлениями из кожи вон лезет, чтобы показать себя "великим руководителем великого государства".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.