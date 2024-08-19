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Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы - РИА Новости, 19.08.2024
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10:14 19.08.2024 (обновлено: 11:10 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/tramp-1966991340.html
Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы
Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы - РИА Новости, 19.08.2024
Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы
Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Америку ждет крах в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:14
2024-08-19T11:10
в мире
сша
америка
чикаго
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Америку ждет крах в случае победы его соперницы от демократов Камалы Харрис. Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что вице-президент, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях. На этот раз экс-президент обратил внимание политическую ориентацию Харрис, которая, по его мнению, является крайне левой. "Товарищ Камала Харрис – это ужасная перспектива для нашей страны. Она – коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, америка, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Чикаго, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы

Трамп: США потерпят крах при победе Камалы Харрис

© AP Photo / Seth WenigДональд Трам
Дональд Трам - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трам. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Америку ждет крах в случае победы его соперницы от демократов Камалы Харрис.
Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что вице-президент, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях.
«
На этот раз экс-президент обратил внимание политическую ориентацию Харрис, которая, по его мнению, является крайне левой. "Товарищ Камала Харрис – это ужасная перспектива для нашей страны. Она – коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний
11 августа, 05:52
 
В миреСШААмерикаЧикагоКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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