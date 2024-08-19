https://ria.ru/20240819/tramp-1966991340.html

Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы

Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы - РИА Новости, 19.08.2024

Трамп назвал Харрис коммунисткой, которая развалит США в случае победы

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Америку ждет крах в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:14

2024-08-19T10:14

2024-08-19T11:10

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Америку ждет крах в случае победы его соперницы от демократов Камалы Харрис. Трамп регулярно критикует Харрис, называя ее глупой, слабой и некомпетентной. Особо провокационными считаются его недавние слова, что вице-президент, которая имеет индийские и афроамериканские корни, использует свою расу в политических целях. На этот раз экс-президент обратил внимание политическую ориентацию Харрис, которая, по его мнению, является крайне левой. "Товарищ Камала Харрис – это ужасная перспектива для нашей страны. Она – коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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в мире, сша, америка, чикаго, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024