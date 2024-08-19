https://ria.ru/20240819/telegram-1966960888.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 19.08.2024

В работе Telegram произошел сбой

Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 2,4 тысячи жалоб. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:15

2024-08-19T02:15

2024-08-19T06:04

санкт-петербург

telegram

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 2,4 тысячи жалоб. По данным сервиса, к 2.10 мск поступило 2412 жалоб на работу Telegram. Согласно статистике сервиса, более половины всех жалоб — 76% — поступило от москвичей, еще 6% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ярославской и Московской областей и из других регионов.

https://ria.ru/20240811/telegram-1965552816.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, telegram, московская область (подмосковье)