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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 19.08.2024
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02:15 19.08.2024 (обновлено: 06:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/telegram-1966960888.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 19.08.2024
В работе Telegram произошел сбой
Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 2,4 тысячи жалоб. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T02:15
2024-08-19T06:04
санкт-петербург
telegram
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 2,4 тысячи жалоб. По данным сервиса, к 2.10 мск поступило 2412 жалоб на работу Telegram. Согласно статистике сервиса, более половины всех жалоб — 76% — поступило от москвичей, еще 6% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ярославской и Московской областей и из других регионов.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, telegram, московская область (подмосковье)
Санкт-Петербург, Telegram, Московская область (Подмосковье)
В работе Telegram произошел сбой

"Сбой.рф": россияне жалуются на работу Telegram, число жалоб превысило 2,4 тысяч

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф", зафиксировано более 2,4 тысячи жалоб.
По данным сервиса, к 2.10 мск поступило 2412 жалоб на работу Telegram.
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Согласно статистике сервиса, более половины всех жалоб — 76% — поступило от москвичей, еще 6% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ярославской и Московской областей и из других регионов.
 
Санкт-ПетербургTelegramМосковская область (Подмосковье)
 
 
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