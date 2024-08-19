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Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2024
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11:01 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/sud-1967005710.html
Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей
Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2024
Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению ульяновского управления ФНС России арестовал активы производителя спиртных напитков ООО "Алкогольная производственная... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:01
2024-08-19T11:01
ульяновск
россия
экономика
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ульяновского управления ФНС России арестовал активы производителя спиртных напитков ООО "Алкогольная производственная компания" (ООО "АПК", водка "Байкал", "Славянская", "Нерпа") в пределах суммы исковых требований к нему – более 6,8 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Арест наложен на денежные средства московского ООО "АПК", находящиеся на счетах в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, банках "Уралсиб" и "Северный морской путь", Райффайзенбанке, и те, что будут поступать на эти счета, за исключением средств на выплату зарплаты работникам. Кроме того, суд запретил ООО "АПК" сделки с земельным участком и зданием в Ульяновске, Росреестру – регистрацию сделок с этой недвижимостью, а органам ГИБДД – любые регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств, принадлежащих производителю алкоголя, включая грузовики "Камаз" и погрузчики Komatsu. Обеспечительные меры приняты в деле по иску управления ФНС России по Ульяновской области, в котором оно требует признать ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с ООО "АПК" более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за ООО "Альфа Люкс". В заявлении ФНС говорится, что "ООО "Альфа Люкс" с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной налоговой проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо ООО "Алкогольная производственная компания". Суд согласился с заявителем, что "в данном случае во избежание расходования ответчиком денежных средств необходимо принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, а также запрет регистрационных действий в отношении объектов движимого и недвижимого имущества". Иск налогового органа к ООО "АПК" поступил в суд 9 августа, предварительные слушания по делу назначены на 4 сентября. По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "АПК" с уставным капиталом 80 миллионов рублей является его гендиректор Максим Стахов.
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ульяновск, россия, экономика
Ульяновск, Россия, Экономика
Суд арестовал активы производителя водки на 6,8 миллиарда рублей

Суд арестовал активы производителя водки ООО "АПК" на 6,8 млрд руб

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ульяновского управления ФНС России арестовал активы производителя спиртных напитков ООО "Алкогольная производственная компания" (ООО "АПК", водка "Байкал", "Славянская", "Нерпа") в пределах суммы исковых требований к нему – более 6,8 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.
Арест наложен на денежные средства московского ООО "АПК", находящиеся на счетах в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, банках "Уралсиб" и "Северный морской путь", Райффайзенбанке, и те, что будут поступать на эти счета, за исключением средств на выплату зарплаты работникам.
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Кроме того, суд запретил ООО "АПК" сделки с земельным участком и зданием в Ульяновске, Росреестру – регистрацию сделок с этой недвижимостью, а органам ГИБДД – любые регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств, принадлежащих производителю алкоголя, включая грузовики "Камаз" и погрузчики Komatsu.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску управления ФНС России по Ульяновской области, в котором оно требует признать ООО "АПК" и ульяновское ООО "Альфа Люкс" зависимыми лицами и взыскать с ООО "АПК" более 6,8 миллиарда рублей задолженности, числящейся за ООО "Альфа Люкс".
В заявлении ФНС говорится, что "ООО "Альфа Люкс" с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов, начисленных по итогам выездной налоговой проверки, фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимое лицо ООО "Алкогольная производственная компания".
Суд согласился с заявителем, что "в данном случае во избежание расходования ответчиком денежных средств необходимо принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, а также запрет регистрационных действий в отношении объектов движимого и недвижимого имущества".
Иск налогового органа к ООО "АПК" поступил в суд 9 августа, предварительные слушания по делу назначены на 4 сентября.
По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "АПК" с уставным капиталом 80 миллионов рублей является его гендиректор Максим Стахов.
 
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