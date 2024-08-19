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Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций - РИА Новости, 19.08.2024
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций
Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:00
2024-08-19T06:00
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства.По его словам, орудие было хорошо замаскировано: ВСУ в створе поставили миномет, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает."Синхронно стреляли из него и из М777", — рассказал Квант в разговоре с РИА Новости.Чтобы определить квадрат, откуда ведется огонь, он разместил трех наблюдателей на удалении километра, которые записывали время и направление выстрела, чтобы была возможность примерно представить квадрат, из которого ведется огонь. Затем туда отправили "Орлан", чтобы рассмотреть все на земле."Наш "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда "Грады", отправили "Орлан" еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то личной заслуги. Все это результат командной работы", — отметил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций
Артиллерист Квант: ВСУ начали "сдваивать стволы"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства.
По его словам, орудие было хорошо замаскировано: ВСУ в створе поставили миномет, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает.
"Синхронно стреляли из него и из М777", — рассказал Квант в разговоре с РИА Новости.
Чтобы определить квадрат, откуда ведется огонь, он разместил трех наблюдателей на удалении километра, которые записывали время и направление выстрела, чтобы была возможность примерно представить квадрат, из которого ведется огонь. Затем туда отправили "Орлан", чтобы рассмотреть все на земле.
"Наш "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда "Грады", отправили "Орлан" еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то личной заслуги. Все это результат командной работы", — отметил он.