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Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 19.08.2024 (обновлено: 10:56 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/stvor-1966671378.html
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций - РИА Новости, 19.08.2024
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций
Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:00
2024-08-19T10:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства.По его словам, орудие было хорошо замаскировано: ВСУ в створе поставили миномет, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает."Синхронно стреляли из него и из М777", — рассказал Квант в разговоре с РИА Новости.Чтобы определить квадрат, откуда ведется огонь, он разместил трех наблюдателей на удалении километра, которые записывали время и направление выстрела, чтобы была возможность примерно представить квадрат, из которого ведется огонь. Затем туда отправили "Орлан", чтобы рассмотреть все на земле."Наш "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда "Грады", отправили "Орлан" еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то личной заслуги. Все это результат командной работы", — отметил он.
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Нармания Давид
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россия, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США
Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций

Артиллерист Квант: ВСУ начали "сдваивать стволы"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства.
По его словам, орудие было хорошо замаскировано: ВСУ в створе поставили миномет, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает.
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"Синхронно стреляли из него и из М777", — рассказал Квант в разговоре с РИА Новости.
Чтобы определить квадрат, откуда ведется огонь, он разместил трех наблюдателей на удалении километра, которые записывали время и направление выстрела, чтобы была возможность примерно представить квадрат, из которого ведется огонь. Затем туда отправили "Орлан", чтобы рассмотреть все на земле.
"Наш "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда "Грады", отправили "Орлан" еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то личной заслуги. Все это результат командной работы", — отметил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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