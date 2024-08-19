https://ria.ru/20240819/stvor-1966671378.html

Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций

Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций - РИА Новости, 19.08.2024

Российский артиллерист рассказал о хитрости ВСУ для маскировки позиций

Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:00

2024-08-19T06:00

2024-08-19T10:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Давид Нармания. Артиллерист батальона БАРС-23 "Орел" с позывным Квант рассказал, как украинские военные прятали гаубицу М777 американского производства.По его словам, орудие было хорошо замаскировано: ВСУ в створе поставили миномет, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает."Синхронно стреляли из него и из М777", — рассказал Квант в разговоре с РИА Новости.Чтобы определить квадрат, откуда ведется огонь, он разместил трех наблюдателей на удалении километра, которые записывали время и направление выстрела, чтобы была возможность примерно представить квадрат, из которого ведется огонь. Затем туда отправили "Орлан", чтобы рассмотреть все на земле."Наш "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда "Грады", отправили "Орлан" еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже "Мстой" раздолбали. Тут нет какой-то личной заслуги. Все это результат командной работы", — отметил он.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, вооруженные силы украины, сша