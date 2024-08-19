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СМИ: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России - РИА Новости, 19.08.2024
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09:05 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/ssha-1966979646.html
СМИ: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России
СМИ: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России - РИА Новости, 19.08.2024
СМИ: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России
США не получили официального запроса от Лондона на то, чтобы позволить Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов в глубине... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:05
2024-08-19T09:05
в мире
россия
украина
киев
джо байден
владимир путин
борис джонсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не получили официального запроса от Лондона на то, чтобы позволить Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов в глубине территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на чиновника администрации президента США Джо Байдена. Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщало, что власти США не дают Великобритании позволить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России. Как заявил газете источник британского правительства, власти Британии ждут одобрения от США, чтобы можно было дать зеленый свет Киеву по использованию ракет. Однако британские власти пока не получили одобрения в ответ на отправленный запрос. Как пишет Telegraph, Белый дом опроверг сообщения о том, что США блокируют запрос Великобритании на использование ракет Киевом. "Представитель администрации Байдена сообщил... , что не было сделано официального запроса на их британских дальнобойных ракет - ред.) пуск за пределы российской границы, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства", - приводит издание слова чиновника. Ранее британская газета Times сообщала, что министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после террористического нападения Украины на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, призвал разрешить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу". Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию. Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240529/rakety-1949067155.html
https://ria.ru/20240817/storm_shadow-1966715449.html
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в мире, россия, украина, киев, джо байден, владимир путин, борис джонсон, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Борис Джонсон, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: США не получали запрос Британии на ракетные удары Украиной по России

Telegraph: в США заявили, что Лондон не просил позволить Киеву бить Storm Shadow

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не получили официального запроса от Лондона на то, чтобы позволить Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов в глубине территории России, пишет газета Telegraph со ссылкой на чиновника администрации президента США Джо Байдена.
Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщало, что власти США не дают Великобритании позволить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по международно признанной территории России. Как заявил газете источник британского правительства, власти Британии ждут одобрения от США, чтобы можно было дать зеленый свет Киеву по использованию ракет. Однако британские власти пока не получили одобрения в ответ на отправленный запрос.
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29 мая, 10:29
Как пишет Telegraph, Белый дом опроверг сообщения о том, что США блокируют запрос Великобритании на использование ракет Киевом.
"Представитель администрации Байдена сообщил... , что не было сделано официального запроса на их британских дальнобойных ракет - ред.) пуск за пределы российской границы, что потребовало бы использования некоторых систем американского производства", - приводит издание слова чиновника.
Ранее британская газета Times сообщала, что министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после террористического нападения Украины на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, призвал разрешить Киеву бить западным оружием по целям на территории России, чтобы "завершить работу".
Владимир Зеленский в июле заявил, что получил от лейбористских властей Великобритании разрешение применять ракеты Storm Shadow для целей в России. Позднее газета Telegraph сообщила, что британское минобороны опровергло эту информацию.
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Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что Россия исходит из первичной позиции британской стороны по использованию Украиной ракет Storm Shadow, о которой она заявила в мае 2023 года - тогда Лондон разрешил Киеву использовать их в пределах "международно признанной" территории Украины. Глава российской дипмиссии отметил, что заявления британских официальных лиц по вопросу применения Киевом переданных ему Storm Shadow, как правило, носят весьма размытый характер. Это позволяет СМИ трактовать их по-разному, пояснил дипломат.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
СМИ: британские военные недовольны заявлениями о разрешении бить по России
11 июля, 22:29
 
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