Истекает срок ответа Венгрии ЕК по упрощенным визам для россиян и белорусов
Истекает срок ответа Венгрии ЕК по упрощенным визам для граждан РФ и Белоруссии
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 авг - РИА Новости. Срок ответа Венгрии Еврокомиссии на озабоченности ряда стран Евросоюза по поводу того, что упрощение выдачи рабочих виз для граждан РФ и Белоруссии якобы угрожает национальной безопасности стран Шенгенской зоны, истекает в понедельник. Венгерская сторона пока не сообщала, было ли подано ЕК разъяснение по новым венгерским иммиграционным правилам, однако глава МИД Петер Сийярто публично отвергал все обвинения ЕС, называя Брюссель "фабрикой лжи".
В последний раз Сийярто выступил в воскресенье, еще раз подчеркнув, что изменение иммиграционных правил Венгрии не несет никакой угрозы безопасности для Шенгенской зоны, поскольку все въезжающие по-прежнему обязаны будут проходить комплексную проверку.
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Реакция с опозданием
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Включение в программу России и Белоруссии, по мнению венгерских экспертов, связано с проектом по расширению АЭС "Пакш", где задействованы тысячи специалистов и рабочих из этих стран.
Опубликованный указ не вызывал реакции три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
"Фабрика лжи"
Представитель ЕК Анита Хиппер в тот же день заявила, что комиссия свяжется с венгерскими властями и затребует объяснений, 2 августа ЕК направила Будапешту список вопросов, срок ответа на которые истекает в понедельник. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств. Упрощенный въезд иностранных граждан в Венгрию разрешен только в целях трудоустройства в рамках строго регулируемой процедуры проверки соответствия национальной безопасности и на ограниченный срок, подчеркнул он.
Уже после заявлений венгерских властей группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. Сийярто прокомментировал эту инициативу, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальное исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процесс ее исключения из ЕС, и призвал действовать осторожнее.
Венгерские власти пока не сообщали, были ли даны Еврокомиссии дополнительные разъяснения, помимо публичных заявлений, и последуют ли ответы на ее вопросы.
Ранее критику со стороны Брюсселя вызвали июльские визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В качестве меры наказания из Будапешта в Брюссель было перенесено неформальное заседание глав МИД стран ЕС. Сийярто назвал этот шаг показателем фрустрации ЕС, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел Орбан.
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