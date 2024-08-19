https://ria.ru/20240819/soglasheniya-1967086240.html

Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений

Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений - РИА Новости, 19.08.2024

Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений

Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:53

2024-08-19T14:53

2024-08-19T17:20

россия

валентина матвиенко

константин косачев

совет федерации рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ международных соглашений РФ в области рыболовства и подготовить предложения по денонсации договоров, не выгодных для Москвы, копия решения есть в распоряжении РИА Новости."Совместно с комитетом СФ по международным делам, комитетом СФ по обороне и безопасности, участием некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" и иных заинтересованных отраслевых объединений рекомендовать Росрыболовству совместно с Минсельхозом РФ провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России", - говорится в тексте документа за подписью главы аграрного комитета Александра Двойных.Комитеты Совфеда также рекомендовали МИД РФ подготовить предложения по денонсации соглашений, не отвечающие национальным интересам и предоставляющие односторонние привилегии, в том числе недружественным странам.В беседе с РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных отметил, что в результате проработки данных рекомендаций ведомствами "должно быть четкое понимание", из каких договоров России лучше выйти. По его словам, данный анализ - непростая работа, поэтому нельзя ожидать быстрых решений в данном вопросе. Двойных также подчеркнул, что сенаторы "не могут подменять собой уполномоченные органы для обозначения соглашений, подлежащих расторжению", но комитет будет осуществлять парламентский контроль деятельности в этом направлении."Хотим отметить, что Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, Росрыболовство и Минсельхоз РФ уже проводят работу в этом направлении. В марте текущего года было денонсировано соглашение 1955 года с Британией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. Сейчас завершается работа по выходу России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES)", - напомнил Двойных.В пресс-службе Минсельхоза РФ РИА Новости подтвердили, что ведомство совместно с Росрыболовством уже проводит анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства. "В случае выявления целесообразности денонсации международного соглашения соответствующие предложения в установленном порядке будут направлены в МИД России", - добавили там.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, которые не выгодны стране. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости на ПМЭФ отмечал, что палаты российского парламента будут готовы выступать с инициативами к президенту и правительству по денонсации невыгодных для России соглашений по мере того, как будут приходить к однозначным выводам о том, что соглашения не отвечают российским интересам.

https://ria.ru/20240612/zakon-1952326948.html

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валентина матвиенко, константин косачев, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика