https://ria.ru/20240819/soglasheniya-1967086240.html
Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений
Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений - РИА Новости, 19.08.2024
Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений
Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:53
2024-08-19T14:53
2024-08-19T17:20
россия
валентина матвиенко
константин косачев
совет федерации рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ международных соглашений РФ в области рыболовства и подготовить предложения по денонсации договоров, не выгодных для Москвы, копия решения есть в распоряжении РИА Новости."Совместно с комитетом СФ по международным делам, комитетом СФ по обороне и безопасности, участием некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" и иных заинтересованных отраслевых объединений рекомендовать Росрыболовству совместно с Минсельхозом РФ провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России", - говорится в тексте документа за подписью главы аграрного комитета Александра Двойных.Комитеты Совфеда также рекомендовали МИД РФ подготовить предложения по денонсации соглашений, не отвечающие национальным интересам и предоставляющие односторонние привилегии, в том числе недружественным странам.В беседе с РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных отметил, что в результате проработки данных рекомендаций ведомствами "должно быть четкое понимание", из каких договоров России лучше выйти. По его словам, данный анализ - непростая работа, поэтому нельзя ожидать быстрых решений в данном вопросе. Двойных также подчеркнул, что сенаторы "не могут подменять собой уполномоченные органы для обозначения соглашений, подлежащих расторжению", но комитет будет осуществлять парламентский контроль деятельности в этом направлении."Хотим отметить, что Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, Росрыболовство и Минсельхоз РФ уже проводят работу в этом направлении. В марте текущего года было денонсировано соглашение 1955 года с Британией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря. Сейчас завершается работа по выходу России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES)", - напомнил Двойных.В пресс-службе Минсельхоза РФ РИА Новости подтвердили, что ведомство совместно с Росрыболовством уже проводит анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства. "В случае выявления целесообразности денонсации международного соглашения соответствующие предложения в установленном порядке будут направлены в МИД России", - добавили там.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, которые не выгодны стране. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости на ПМЭФ отмечал, что палаты российского парламента будут готовы выступать с инициативами к президенту и правительству по денонсации невыгодных для России соглашений по мере того, как будут приходить к однозначным выводам о том, что соглашения не отвечают российским интересам.
https://ria.ru/20240612/zakon-1952326948.html
https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html
https://ria.ru/20240315/mid-1933158599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, константин косачев, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Совфед рекомендовал Росрыболовству провести анализ международных соглашений
Сенаторы рекомендовали Росрыболовству денонсировать невыгодные для РФ соглашения
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, международной политике и комитет по обороне рекомендовали Росрыболовству провести анализ международных соглашений РФ в области рыболовства и подготовить предложения по денонсации договоров, не выгодных для Москвы, копия решения есть в распоряжении РИА Новости.
"Совместно с комитетом СФ по международным делам, комитетом СФ по обороне и безопасности, участием некоммерческой организации "Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" и иных заинтересованных отраслевых объединений рекомендовать Росрыболовству совместно с Минсельхозом РФ
провести анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства, подготовить предложения о целесообразности их дальнейшей реализации и направить указанные предложения в МИД России", - говорится в тексте документа за подписью главы аграрного комитета Александра Двойных.
Комитеты Совфеда также рекомендовали МИД РФ подготовить предложения по денонсации соглашений, не отвечающие национальным интересам и предоставляющие односторонние привилегии, в том числе недружественным странам.
В беседе с РИА Новости глава аграрного комитета Александр Двойных отметил, что в результате проработки данных рекомендаций ведомствами "должно быть четкое понимание", из каких договоров России лучше выйти. По его словам, данный анализ - непростая работа, поэтому нельзя ожидать быстрых решений в данном вопросе. Двойных также подчеркнул, что сенаторы "не могут подменять собой уполномоченные органы для обозначения соглашений, подлежащих расторжению", но комитет будет осуществлять парламентский контроль деятельности в этом направлении.
"Хотим отметить, что Федеральное собрание, правительство Российской Федерации, Росрыболовство и Минсельхоз РФ уже проводят работу в этом направлении. В марте текущего года было денонсировано соглашение 1955 года с Британией о рыболовстве в российской зоне Баренцева моря
. Сейчас завершается работа по выходу России из конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES)", - напомнил Двойных.
В пресс-службе Минсельхоза РФ РИА Новости подтвердили, что ведомство совместно с Росрыболовством уже проводит анализ всех ранее заключенных международных соглашений в области рыболовства. "В случае выявления целесообразности денонсации международного соглашения соответствующие предложения в установленном порядке будут направлены в МИД России", - добавили там.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
предложила провести ревизию международных договоров РФ и денонсировать те, которые не выгодны стране. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
в интервью РИА Новости на ПМЭФ отмечал, что палаты российского парламента будут готовы выступать с инициативами к президенту и правительству по денонсации невыгодных для России соглашений по мере того, как будут приходить к однозначным выводам о том, что соглашения не отвечают российским интересам.