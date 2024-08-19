https://ria.ru/20240819/severnye_potoki-1966967094.html

Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 19.08.2024

Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T05:28

2024-08-19T05:28

2024-08-19T09:06

россия

германия

балтийское море

олег тяпкин

валерий залужный

владимир зеленский

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин."Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину", — сообщил дипломат.Он напомнил, что власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей диверсии в Балтийском море, который, как и вся группа, является гражданином Украины. При этом в немецких СМИ продвигается тезис, что эти лица не связаны с каким-либо государством, продолжил Тяпкин. В этой связи он выразил уверенность, что "немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул дипломат.Москва добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами, дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада, заключил Тяпкин.Диверсия на "Северных потоках"Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.Журналисты считают, что судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.Как сообщила газета Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы узнало о готовящейся операции и потребовало от Владимира Зеленского отменить ее. Тот отдал соответствующий приказ Залужному, который его проигнорировал.В Белом доме комментировать публикацию отказались, сам Залужный в переписке с WSJ отверг свою причастность к диверсии. Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20240817/nato-1966793291.html

https://ria.ru/20240816/germaniya-1966516586.html

https://ria.ru/20240816/frg-1966532744.html

россия

германия

балтийское море

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россия, германия, балтийское море, олег тяпкин, валерий залужный, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире, северный поток, северный поток — 2