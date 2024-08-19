Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"
МИД: Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
"Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину", — сообщил дипломат.
Он напомнил, что власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей диверсии в Балтийском море, который, как и вся группа, является гражданином Украины. При этом в немецких СМИ продвигается тезис, что эти лица не связаны с каким-либо государством, продолжил Тяпкин. В этой связи он выразил уверенность, что "немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков". Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул дипломат.
Москва добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами, дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада, заключил Тяпкин.
Диверсия на "Северных потоках"
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая "проукраинская группировка".
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта "Андромеда" с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
Журналисты считают, что судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.
Как сообщила газета Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на "Северных потоках" сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание писало, что ЦРУ якобы узнало о готовящейся операции и потребовало от Владимира Зеленского отменить ее. Тот отдал соответствующий приказ Залужному, который его проигнорировал.
В Белом доме комментировать публикацию отказались, сам Залужный в переписке с WSJ отверг свою причастность к диверсии.