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Олег Тяпкин: ФРГ спустит расследование по "Северным потокам" "на тормозах"

Олег Тяпкин: ФРГ спустит расследование по "Северным потокам" "на тормозах" - РИА Новости, 19.08.2024

Олег Тяпкин: ФРГ спустит расследование по "Северным потокам" "на тормозах"

В Москве уверены, что Берлин в конечном итоге спустит "на тормозах" расследование подрывов газопроводов "Северный поток", поэтому добивается проведения... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:00

2024-08-19T09:00

2024-08-19T09:11

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В Москве уверены, что Берлин в конечном итоге спустит "на тормозах" расследование подрывов газопроводов "Северный поток", поэтому добивается проведения консультаций о невыполнении Германией и другими западными странами своих обязательств в области борьбы с терроризмом, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. В интервью специальному корреспонденту Александре Дибижевой он рассказал также о том, какой может быть реакция Москвы в случае изъятия российской недвижимости в Берлине, и что будет делать Россия, если польские власти решат сбивать российские ракеты над Украиной.– Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в связи с террористическими актами на "Северных потоках" ряду стран, в том числе и ФРГ, но немецкая сторона отказалась комментировать ход расследования. Намерена ли Москва в данном случае обращаться в какие-то вышестоящие международные судебные инстанции?– Все страны, кроме ФРГ, которым российские правоохранительные органы направляли запросы относительно террористических актов, совершенных на газопроводах "Северный поток-1"и "Северный поток-2", уже закрыли национальные расследования данного преступления. Его заказчики и исполнители названы не были. Такой исход неожиданностью для нас не стал. При этом проведение международного расследования Запад заблокировал.Власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, являющихся гражданами Украины. Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его "на тормозах". Как бы абсурдно это ни звучало с учетом того, что именно Германия является одним из главных пострадавших в этой истории.Россия не намерена мириться с подобным положением дел. Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину. Добиваемся проведения переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. От реакции западников будут зависеть наши дальнейшие шаги.– Ведет ли Москва с Берлином на дипломатическом уровне переговоры по вопросу возврата отремонтированной турбины для "Северного потока"? Запрашивал ли кто-то с российской стороны ее возврат в Россию?– На дипломатическом уровне эта проблема сейчас не обсуждается. В целом, в истории с турбиной крайне примечательна хронология событий. На первом этапе Канада, куда для ремонта был доставлен данный агрегат, необходимый для нормального функционирования "Северного потока", долго отказывалась его вернуть, ссылаясь на односторонние санкции Запада против российской энергетической промышленности. Затем Берлин все же уговорил Оттаву передать турбину "в порядке исключения" германской стороне, очевидно, будучи заинтересованным в восстановлении поставок газа из нашей страны в необходимых для немецкой энергоемкой промышленности объемах. В августе 2022 года руководство Германии заявило о принципиальной готовности вернуть турбину в Россию, и наметилась гипотетическая возможность урегулирования вопроса с получением "Газпромом" юридических гарантий со стороны Европейского союза, исключающих санкционные риски, связанные с ремонтом в западных странах и перевозкой подобного оборудования. Но буквально через месяц – в сентябре все того же 2022 года – были совершены террористические акты, выведшие из строя газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Понятно, что кто-то был крайне заинтересован не допустить возобновления их штатной работы.В результате Германия полностью лишилась газопоставок по трансбалтийскому маршруту, для потенциального перезапуска которых теперь нужны уже не просто одна или несколько турбин и серьезные ремонтно-восстановительные работы, но, прежде всего, политическая воля, которая в Берлине отсутствует, на беду немецких граждан и промышленности.– Депутаты берлинского парламента от оппозиционной партии ХДС предлагают изъять и выставить на продажу российскую недвижимость в Берлине для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине. Насколько эта идея реализуема? Общается ли российское посольство с немецкими властями по этому вопросу? Прорабатывает ли Москва какие-то действия в случае изъятия недвижимости?– С учетом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя. Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия – по сути, воровства.Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг нее и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень четкий – любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране.– Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер порекомендовал немецким журналистам обдумать свое пребывание в России и рассмотреть возможность отъезда. Получал ли МИД России какие-то уведомления от немецких журналистов, работающих в Москве, об их намерении покинуть страну? Или, наоборот, больше просьб об аккредитации журналистов в нашей стране?– Прежде всего, важен контекст упомянутого заявления. Власти ФРГ на протяжении длительного времени целенаправленно ограничивают деятельность российских СМИ в Германии. В последние месяцы наших журналистов начали выдавливать из страны под различными административно-правовыми предлогами. Мы неоднократно предупреждали МИД ФРГ, в том числе публично, что если эта порочная практика не прекратится, то будут приняты вынужденные ответные меры в отношении представителей немецких СМИ в России. Их, между прочим, в нашей стране значительно больше, чем российских корреспондентов в Германии. Никаких искусственных препон для профессиональной деятельности немецких журналистов нет. Напротив, если у них возникают какие-то вопросы, профильный департамент МИД России помогает разобраться с ними. Представить себе, чтобы кто-то так помогал нашим журналистам в МИД ФРГ, просто невозможно.Очевидно, что в Берлине сейчас больше заинтересованы в том, чтобы зачистить свое информационное поле от российских СМИ, чем сохранить нормальные условия работы немецких СМИ в России. Отсюда и попытка переложить накапливающиеся проблемы с больной головы на здоровую, вывернуть ситуацию наизнанку и представить дело таким образом, что во всём, как всегда, виновата Москва. Нехитрый замысел властей ФРГ вполне очевиден.– В конце июля Москва сообщила о том, что сотрудник чешского посольства пытался ввезти в Россию сильнодействующее вещество в нарушение законодательства Российской Федерации. Чешской стороне предложили отказаться от иммунитета и привлечь сотрудника к уголовной ответственности, в противном случае он должен покинуть территорию страны. Сообщала ли чешская сторона уже о своем решении? Как будет разрешена ситуация?– По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны.– Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Как Москва будет расценивать такой шаг Варшавы, если он будет осуществлен? Ведутся ли переговоры на этот счет?– Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действия на стороне киевского режима. Какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся. Наша позиция хорошо известна и Варшаве, и НАТО.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, германия, россия, москва, олег тяпкин, радослав сикорский, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, интервью