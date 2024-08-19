https://ria.ru/20240819/rapu-1967147469.html
РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80%
РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80% - РИА Новости, 19.08.2024
РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80%
Потребность российского АПК на весь 2024 год в минеральных удобрениях обеспечена российскими производителями уже почти на 80%, сообщает пресс-служба Российской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:43
2024-08-19T17:43
2024-08-19T17:43
россия
андрей гурьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ржд
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Потребность российского АПК на весь 2024 год в минеральных удобрениях обеспечена российскими производителями уже почти на 80%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. По данным РАПУ, наибольший рост спроса в январе-июле 2024 года зафиксирован в категории NPK-удобрений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поставки в АПК выросли на 10%, а на их долю приходится уже почти четверть отгрузок минеральных удобрений в АПК. Также в РАПУ отмечают дальнейший прирост закупок жидких минеральных удобрений – на 7%. "Несмотря на аномальные заморозки и жару в целом ряде регионов, в сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика: львиную долю последствий этих аномалий удалось преодолеть благодаря своевременному применению высокотехнологичных минеральных удобрений. Сейчас наступают решающие недели, которые традиционно определяют урожай будущего года. В этой связи мы надеемся на продолжение положительной тенденции заблаговременных закупок. В первую очередь, это даст производителям минеральных удобрений возможность составить гибкий график поставок на внутренний рынок, перевозчикам – запланировать эти поставки в течение года", - сказал президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, его слова приводит пресс-служба. Он выразил признательность правительству России, профильным министерствам и РЖД за высокое внимание к полевым работам и приоритезации перевозок минеральных удобрений. "Нам в целом удается удерживать график перевозок, обеспечивающий ритмичные поставки удобрений в регионы, и мы рассчитываем, что этот приоритет очередности будет сохранен для отрасли и в дальнейшем", - пояснил Гурьев. В пресс-службе напомнили, что по данным Росстата, в I полугодии 2024 года российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство продукции АПК на 14,2% до 14,1 миллиона тонн действующего вещества.
https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html
https://ria.ru/20240729/minselhoz-1962606860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Андрей Гурьев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), РЖД, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Потребность российского АПК на весь 2024 год в минеральных удобрениях обеспечена российскими производителями уже почти на 80%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.
По данным РАПУ, наибольший рост спроса в январе-июле 2024 года зафиксирован в категории NPK-удобрений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поставки в АПК выросли на 10%, а на их долю приходится уже почти четверть отгрузок минеральных удобрений в АПК. Также в РАПУ отмечают дальнейший прирост закупок жидких минеральных удобрений – на 7%.
"Несмотря на аномальные заморозки и жару в целом ряде регионов, в сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика: львиную долю последствий этих аномалий удалось преодолеть благодаря своевременному применению высокотехнологичных минеральных удобрений. Сейчас наступают решающие недели, которые традиционно определяют урожай будущего года. В этой связи мы надеемся на продолжение положительной тенденции заблаговременных закупок. В первую очередь, это даст производителям минеральных удобрений возможность составить гибкий график поставок на внутренний рынок, перевозчикам – запланировать эти поставки в течение года", - сказал президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев
, его слова приводит пресс-служба.
Он выразил признательность правительству России, профильным министерствам и РЖД за высокое внимание к полевым работам и приоритезации перевозок минеральных удобрений.
"Нам в целом удается удерживать график перевозок, обеспечивающий ритмичные поставки удобрений в регионы, и мы рассчитываем, что этот приоритет очередности будет сохранен для отрасли и в дальнейшем", - пояснил Гурьев.
В пресс-службе напомнили, что по данным Росстата
, в I полугодии 2024 года российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство продукции АПК на 14,2% до 14,1 миллиона тонн действующего вещества.