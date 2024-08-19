https://ria.ru/20240819/rapu-1967147469.html

РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80%

РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80% - РИА Новости, 19.08.2024

РАПУ: потребности аграриев в минудобрениях на год закрыты почти на 80%

Потребность российского АПК на весь 2024 год в минеральных удобрениях обеспечена российскими производителями уже почти на 80%, сообщает пресс-служба Российской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:43

2024-08-19T17:43

2024-08-19T17:43

россия

андрей гурьев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ржд

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Потребность российского АПК на весь 2024 год в минеральных удобрениях обеспечена российскими производителями уже почти на 80%, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. По данным РАПУ, наибольший рост спроса в январе-июле 2024 года зафиксирован в категории NPK-удобрений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поставки в АПК выросли на 10%, а на их долю приходится уже почти четверть отгрузок минеральных удобрений в АПК. Также в РАПУ отмечают дальнейший прирост закупок жидких минеральных удобрений – на 7%. "Несмотря на аномальные заморозки и жару в целом ряде регионов, в сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика: львиную долю последствий этих аномалий удалось преодолеть благодаря своевременному применению высокотехнологичных минеральных удобрений. Сейчас наступают решающие недели, которые традиционно определяют урожай будущего года. В этой связи мы надеемся на продолжение положительной тенденции заблаговременных закупок. В первую очередь, это даст производителям минеральных удобрений возможность составить гибкий график поставок на внутренний рынок, перевозчикам – запланировать эти поставки в течение года", - сказал президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, его слова приводит пресс-служба. Он выразил признательность правительству России, профильным министерствам и РЖД за высокое внимание к полевым работам и приоритезации перевозок минеральных удобрений. "Нам в целом удается удерживать график перевозок, обеспечивающий ритмичные поставки удобрений в регионы, и мы рассчитываем, что этот приоритет очередности будет сохранен для отрасли и в дальнейшем", - пояснил Гурьев. В пресс-службе напомнили, что по данным Росстата, в I полугодии 2024 года российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство продукции АПК на 14,2% до 14,1 миллиона тонн действующего вещества.

https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html

https://ria.ru/20240729/minselhoz-1962606860.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ржд, федеральная служба государственной статистики (росстат)