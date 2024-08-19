https://ria.ru/20240819/rakety-1966975526.html
МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной
МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной - РИА Новости, 19.08.2024
МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной
Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:09
2024-08-19T08:09
2024-08-19T11:51
в мире
польша
украина
россия
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег тяпкин
радослав сикорский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва даст адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин."Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", — сказал дипломат.Москва неоднократно указывала, какие риски несет потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима, напомнил Тяпкин."Какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся. Наша позиция хорошо известна и Варшаве, и НАТО", — добавил дипломат.О том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.Официальный Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Французские СМИ со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писали, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, польша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин, радослав сикорский, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Олег Тяпкин, Радослав Сикорский, НАТО
МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной
МИД: Москва ответит на попытки Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной