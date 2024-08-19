https://ria.ru/20240819/rabota-1966961002.html

Названа самая перспективная работа в 2024 году

Названа самая перспективная работа в 2024 году - РИА Новости, 19.08.2024

Названа самая перспективная работа в 2024 году

Наиболее перспективными профессиями сегодня являются профессии IT-сферы, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:18

2024-08-19T02:18

2024-08-19T10:07

россия

общество

headhunter

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наиболее перспективными профессиями сегодня являются профессии IT-сферы, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров, сообщила РИА Новости главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина."Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры. В этой сфере также востребованными специальностями являются программисты, аналитики данных, руководители IT-проектов, специалисты техподдержки, тестировщики, системные администраторы, специалисты по кибербезопасности, системные аналитики", — сказала она.Данина отметила, что при этом рынок труда в IT-сфере несбалансирован. Есть нехватка квалифицированных специалистов, а среди "джуниор"-специалистов наблюдается высокая конкуренция. Это связано с ограниченным количеством вакансий для них. Сейчас компании все чаще внедряют программы адаптации и дополнительного обучения для "джуниоров" и "мидлов", чтобы подготовить их к более сложным задачам и повысить их ценность для бизнеса."В последнее время в России наблюдается тренд на рабочие специальности… Желание перейти в рабочие профессии объясняется в том числе тем, что в этой сфере наблюдается острый дефицит кадров, что приводит к росту зарплат и сокращению времени поиска работы", — уточнила эксперт. По ее данным, конкуренция среди соискателей в рабочих специальностях сейчас самая низкая — на одну вакансию приходится всего два резюме. Это значительно меньше, чем в других сферах. Самыми привлекательными рабочими специальностями сегодня являются кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист.

https://ria.ru/20240816/zarplata-1966544733.html

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россия, общество, headhunter, навигатор абитуриента, кем стать