https://ria.ru/20240819/putin-1967124719.html
Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня"
Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня" - РИА Новости, 19.08.2024
Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Бабушкину, Павлу Быркину, Сергею Ильину за... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:33
2024-08-19T16:33
2024-08-19T16:33
общество
россия
сергей ильиных
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Бабушкину, Павлу Быркину, Сергею Ильину за заслуги в развитии средств массовой информации, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации объявить благодарность президента Российской Федерации ... Бабушкину Алексею Андреевичу - бильд-редактору отдела службы объединенной дирекции фотоинформации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе. Также благодарностью были удостоены бильд-редакторы медиагруппы "Россия сегодня" Павел Быркин и Сергей Ильин.
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общество, россия, сергей ильиных, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Ильиных, Владимир Путин
Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня"
Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам медиагруппы "Россия сегодня"