https://ria.ru/20240819/putin-1967124719.html

Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня"

Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня" - РИА Новости, 19.08.2024

Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам МИА "России сегодня"

Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Бабушкину, Павлу Быркину, Сергею Ильину за... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:33

2024-08-19T16:33

2024-08-19T16:33

общество

россия

сергей ильиных

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность трем бильд-редакторам медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Бабушкину, Павлу Быркину, Сергею Ильину за заслуги в развитии средств массовой информации, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации объявить благодарность президента Российской Федерации ... Бабушкину Алексею Андреевичу - бильд-редактору отдела службы объединенной дирекции фотоинформации федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в документе. Также благодарностью были удостоены бильд-редакторы медиагруппы "Россия сегодня" Павел Быркин и Сергей Ильин.

https://ria.ru/20240403/gosnagrady-1937550155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей ильиных, владимир путин