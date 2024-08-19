https://ria.ru/20240819/putin-1967113537.html

Путин и Алиев посетили кафедральный собор в Баку

Путин и Алиев посетили кафедральный собор в Баку - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев посетили кафедральный собор в Баку

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, передает корреспондент... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:14

2024-08-19T16:14

2024-08-19T17:55

религия

баку

владимир путин

ильхам алиев

русская православная церковь

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетили кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, передает корреспондент РИА Новости.Священники рассказали Путину, что главной святыней храма является частица мощей святого апостола Варфоломея, который, по преданию, претерпел на этом месте мученическую смерть. Путин и Алиев поставили свечи, российский лидер также поклонился святым мощам, которые находятся в специальном ковчеге.Российский президент оценил убранство храма."Красиво", - сказал он."Мы рады тому, что наши православные граждане чувствуют себя как дома, и это большая ценность нашего государства. Все живут как одна дружная семья. Праздники вместе проводим, и христианские, и мусульманские, и иудейские. Здесь такое единение", - в свою очередь отметил Алиев.Президенту России также преподнесли в дар корзины с освященными по православной традиции плодами. В праздник Преображения Господня, который отмечается 19 августа, верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая. В народе праздник также носит название "Яблочный Спас".Собор Святых Жен-Мироносиц - православный храм в Баку, кафедральный собор Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви. В храме находится ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея, являющимся покровителем Баку, и чудотворная икона Тихвинской Богородицы. При соборе действует библиотека Религиозно-культурного центра, а также епархиальный музей.Собор был заложен в 1907 году, как церковь 206-го пехотного Сальянского полка по типовому проекту военных храмов. Первоначально собор был освящен в честь Архангела Михаила. В 1920 году храм был закрыт.В 1991 году здание в полуразрушенном виде было передано РПЦ. При содействии епископа Бакинского и Прикаспийского Александра (Ищеина) проведены ремонтно-восстановительные работы. Так как на этот момент в Баку уже был другой действующий храм в честь Архангела Михаила, было решено переименовать отреставрированную церковь, посвятив ее святым Женам-Мироносицам.В 2001 году храм был освящен патриархом Московским и всея Руси Алексием ІІ и получил статус кафедрального собора епархии. В 2003 году состоялось открытие обновленного храма. В 2019-2020 годах в соборе проводились реставрационные работы, был построен приходской дом.

https://ria.ru/20240819/putin-1967106305.html

https://ria.ru/20240422/peregovory-1941477787.html

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Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку Путин и Алиев в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку 2024-08-19T16:14 true PT0M42S

Подарок Путина кафедральному собору Святых Жен-Мироносиц в Баку Путин в праздник Преображения передал в дар кафедральному собору Святых жён-мироносиц в Баку икону "Преображение Господне". 2024-08-19T16:14 true PT0M11S

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баку, владимир путин, ильхам алиев, русская православная церковь