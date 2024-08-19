https://ria.ru/20240819/putin-1967094686.html

Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ

Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ, текст совместного заявления опубликован на... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:15

2024-08-19T15:15

2024-08-19T15:23

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Главы государств отметили успешное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств, призвали развивать потенциал Консультативной региональной платформы "3+3" как эффективного механизма взаимодействия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240819/putin-1967092660.html

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снг, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире, баку