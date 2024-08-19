https://ria.ru/20240819/putin-1967094686.html
Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ
Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ, текст совместного заявления опубликован на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:15
2024-08-19T15:15
2024-08-19T15:23
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ, текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Главы государств отметили успешное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств, призвали развивать потенциал Консультативной региональной платформы "3+3" как эффективного механизма взаимодействия", - говорится в заявлении.
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снг, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире, баку
СНГ, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире, Баку
Путин и Алиев отметили успешное сотрудничество в рамках СНГ
Путин и Алиев заявили об успешном сотрудничестве Москвы и Баку в рамках СНГ