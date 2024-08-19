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Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли - РИА Новости, 19.08.2024
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15:06 19.08.2024 (обновлено: 15:10 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967091653.html
Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли
Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым особое внимание уделялось наращиванию взаимной торговли... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:06
2024-08-19T15:10
владимир путин
россия
азербайджан
ильхам алиев
баку
в мире
экономика
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым особое внимание уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами ", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
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владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев, баку, в мире, экономика
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Баку, В мире, Экономика
Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли

Путин: на переговорах с Алиевым особое внимание уделялось наращиванию торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым особое внимание уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.
Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.
"Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами ", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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