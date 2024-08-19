https://ria.ru/20240819/putin-1967091653.html

Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли

Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев на переговорах уделили особое внимание наращиванию торговли

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым особое внимание уделялось наращиванию взаимной торговли... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:06

2024-08-19T15:06

2024-08-19T15:10

владимир путин

россия

азербайджан

ильхам алиев

баку

в мире

экономика

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым особое внимание уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом."Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами ", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".

https://ria.ru/20240819/putin-1967092104.html

россия

азербайджан

баку

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владимир путин, россия, азербайджан, ильхам алиев, баку, в мире, экономика