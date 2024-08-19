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Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
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12:21 19.08.2024 (обновлено: 12:33 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967033611.html
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин
Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:21
2024-08-19T12:33
москва
баку
в мире
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
россия
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Триста школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
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москва, баку, в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия
Москва, Баку, В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин

Путин: Москва готова взаимодействовать с Баку по развитию русского языка

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане.
"Триста школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал Путин.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Баку превращается в оазис в регионе, заявил Путин
12:27
 
МоскваБакуВ миреАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевРоссия
 
 
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