https://ria.ru/20240819/putin-1967033611.html
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин
Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:21
2024-08-19T12:21
2024-08-19T12:33
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Триста школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
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москва, баку, в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, россия
Москва, Баку, В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия
Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин
Путин: Москва готова взаимодействовать с Баку по развитию русского языка