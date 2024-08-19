https://ria.ru/20240819/putin-1967033611.html

Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин

Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин - РИА Новости, 19.08.2024

Москва готова сотрудничать с Баку для развития русского языка, заявил Путин

Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:21

2024-08-19T12:21

2024-08-19T12:33

москва

баку

в мире

азербайджан

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ильхам алиев

россия

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Москва готова расширять взаимодействие с Баку по развитию русского языка, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник проводят переговоры в Азербайджане."Триста школ с русским языком, филиалы наших ведущих высших учебных заведений функционируют в Азербайджане. Тысячи молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал Путин.Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

https://ria.ru/20240819/baku-1967035371.html

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баку

азербайджан

россия

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