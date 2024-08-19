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Путин планирует рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
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12:21 19.08.2024 (обновлено: 12:52 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967033515.html
Путин планирует рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку
Путин планирует рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку - РИА Новости, 19.08.2024
Путин планирует рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что планирует рассказать премьер-министру Армении Николу... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:21
2024-08-19T12:52
в мире
баку
азербайджан
россия
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что планирует рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.Президент России прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов."Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров", - сказал Путин.Он отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.
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в мире, баку, азербайджан, россия, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Баку, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин планирует рассказать Пашиняну о результатах переговоров в Баку

Путин заявил, что расскажет Пашиняну о результатах переговоров в Баку

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил, что планирует рассказать премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров в Баку.
Президент России прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
«
"Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров", - сказал Путин.
Он отметил, что знает о намерении Азербайджана завершить все процедуры, связанные с полным урегулированием конфликта.
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В миреБакуАзербайджанРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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