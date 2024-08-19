https://ria.ru/20240819/putin-1967029957.html
Путин прибыл в резиденцию президента Азербайджана
Путин прибыл в резиденцию президента Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Путин прибыл в резиденцию президента Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в резиденцию "Загульба" в Азербайджане, в которой у него состоятся переговоры с президентом Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:11
2024-08-19T12:11
2024-08-19T12:37
баку
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каспийское море
владимир путин
ильхам алиев
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ЗАГУЛЬБА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в резиденцию "Загульба" в Азербайджане, в которой у него состоятся переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент РИА Новости. Перед зданием дворца состоялась церемония официальной встречи российского лидера. Оркестр исполнил по очереди гимны России и Азербайджана. Перед президентами торжественным маршем прошли военнослужащие роты почетного караула.На церемонии присутствовали и представители делегаций двух стран. Так, с российской стороны в переговорах в Азербайджане примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, глава Роспотребнадзора Анна Попова.Дворец "Загульба" является официальной резиденцией президента Азербайджана, он находится в одноименном поселке в сорока километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Здание дворца сочетает современные элементы с национальным азербайджанским стилем, оно было построено в 2008 году и служит для проведения официальных встреч и мероприятий. В резиденции "Загульба" неоднократно проходили российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне с участием Путина. Президент России прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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баку, азербайджан, каспийское море, владимир путин, ильхам алиев
Баку, Азербайджан, Каспийское море, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин прибыл в резиденцию президента Азербайджана
Путин прибыл в резиденцию "Загульба", где пройдут переговоры с Алиевым
ЗАГУЛЬБА, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл в резиденцию "Загульба" в Азербайджане, в которой у него состоятся переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием дворца состоялась церемония официальной встречи российского лидера. Оркестр исполнил по очереди гимны России и Азербайджана. Перед президентами торжественным маршем прошли военнослужащие роты почетного караула.
На церемонии присутствовали и представители делегаций двух стран. Так, с российской стороны в переговорах в Азербайджане примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Дворец "Загульба" является официальной резиденцией президента Азербайджана, он находится в одноименном поселке в сорока километрах от Баку
на берегу Каспийского моря
.
Здание дворца сочетает современные элементы с национальным азербайджанским стилем, оно было построено в 2008 году и служит для проведения официальных встреч и мероприятий. В резиденции "Загульба" неоднократно проходили российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне с участием Путина.
Президент России
прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.