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Путин возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана
Путин возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана - РИА Новости, 19.08.2024
Путин возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана
Президент России Владимир Путин в Баку возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:33
2024-08-19T11:33
2024-08-19T11:46
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Баку возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, передает корреспондент РИА Новости. Могила Гейдара Алиева находится на Аллее почетного захоронения. Это мемориальный комплекс, действующий с 1948 года и представляющий собой аллеи, на которых похоронены видные азербайджанские деятели культуры, науки, литературы, искусства, Герои Советского Союза, политики, а также представители семьи Алиевых. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был похоронен на Аллее почетного захоронения 15 декабря 2003 года. Также на Аллее находится захоронение матери действующего президента республики Ильхама Алиева - 3арифы Алиевой. Путин возложил к могиле Гейдара Алиева венок из красных роз. Затем российский президент возложил цветы к могиле Зарифы Алиевой, ее отца Азиза Алиева и ее брата Тамерлана Алиева. В церемонии участвовал почетный караул.Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Ильхама Алиева запланированы переговоры, по итогам которых будет подписан ряд документов.
https://ria.ru/20240819/putin-1966978018.html
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в мире, азербайджан, баку, гейдар алиев (политик), владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Баку, Гейдар Алиев (политик), Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин возложил венок к могиле Общенационального лидера Азербайджана
Путин в Баку возложил венок к могиле Гейдара Алиева
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Баку возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, передает корреспондент РИА Новости.
Могила Гейдара Алиева находится на Аллее почетного захоронения. Это мемориальный комплекс, действующий с 1948 года и представляющий собой аллеи, на которых похоронены видные азербайджанские деятели культуры, науки, литературы, искусства, Герои Советского Союза, политики, а также представители семьи Алиевых.
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был похоронен на Аллее почетного захоронения 15 декабря 2003 года. Также на Аллее находится захоронение матери действующего президента республики Ильхама Алиева - 3арифы Алиевой.
Путин возложил к могиле Гейдара Алиева венок из красных роз. Затем российский президент возложил цветы к могиле Зарифы Алиевой, ее отца Азиза Алиева и ее брата Тамерлана Алиева. В церемонии участвовал почетный караул.
Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Ильхама Алиева запланированы переговоры, по итогам которых будет подписан ряд документов.