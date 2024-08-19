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Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг"
Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг"
Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:02
2024-08-19T15:02
2024-08-19T15:25
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы подробно обсудили реализацию проекта "Север-Юг", который имеет исключительно важное значение для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами и путями", - рассказал Алиев."Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора "Север-Юг" полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимается модернизацией железнодорожного участка этого коридора, с тем чтобы повысить ее пропускную способность, мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн и выше, до 30, и это вполне реально", - заявил Алиев.Президент России Владимир Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.
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в мире, азербайджан, россия, баку, владимир путин, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг"
РФ и Азербайджан обсуждают перевозку грузов до 30 млн тонн по пути "Север — Юг"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы подробно обсудили реализацию проекта "Север-Юг", который имеет исключительно важное значение для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами и путями", - рассказал Алиев.
"Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора "Север-Юг" полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимается модернизацией железнодорожного участка этого коридора, с тем чтобы повысить ее пропускную способность, мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн и выше, до 30, и это вполне реально", - заявил Алиев.
Президент России Владимир Путин прилетел в Баку
18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.