https://ria.ru/20240819/proekt-1967089897.html

Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг"

Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг" - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев обсудили реализацию проекта "Север — Юг"

Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:02

2024-08-19T15:02

2024-08-19T15:25

в мире

азербайджан

россия

баку

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия и Азербайджан рассматривают возможности по реализации торгового пути "Север-Юг", наращиванию транспортировки грузов с помощью автомобильных и железнодорожных путей от 15 до 30 миллионов тонн, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы подробно обсудили реализацию проекта "Север-Юг", который имеет исключительно важное значение для наших межгосударственных отношений, а также для вопросов, связанных с региональными транспортными коридорами и путями", - рассказал Алиев."Должен сказать, что на территории Азербайджана и железнодорожные, и автомобильные сегменты коридора "Север-Юг" полностью реализованы и успешно функционируют. На данный момент мы активно занимается модернизацией железнодорожного участка этого коридора, с тем чтобы повысить ее пропускную способность, мы говорим о возможности транспортировки грузов от 15 миллионов тонн и выше, до 30, и это вполне реально", - заявил Алиев.Президент России Владимир Путин прилетел в Баку 18 августа с двухдневным государственным визитом. На понедельник у Путина и Алиева запланированы переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых будет подписан ряд документов.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

азербайджан

россия

баку

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в мире, азербайджан, россия, баку, владимир путин, ильхам алиев